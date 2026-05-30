¡Cayeron ‘Los Rojos’! Capturan banda señalada de robar celulares en TransMilenio y conciertos

Resumen: Cuatro presuntos integrantes de la banda ‘Los Rojos’ fueron capturados y judicializados en Bogotá por su supuesta participación en robos de celulares mediante la modalidad de cosquilleo. Las autoridades les atribuyen al menos siete hechos ocurridos en TransMilenio, conciertos y eventos masivos. Durante los allanamientos fueron incautados celulares, tarjetas bancarias y documentos de identidad.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cuatro personas señaladas de integrar una estructura delincuencial conocida como ‘Los Rojos’, presuntamente dedicada al hurto celulares en estaciones y portales de TransMilenio, así como en eventos masivos realizados en Bogotá.

De acuerdo con las investigaciones, los procesados habrían participado en una serie de robos cometidos durante el último año en distintos puntos de la capital del país. Las acciones delictivas se habrían concentrado principalmente en las localidades de Teusaquillo, Santa Fe, Usaquén y Chapinero.

Los capturados fueron identificados como Jina Cantor, Leidy Sánchez, Francisco Ramos y Carmen Hernández. Según el material recopilado por las autoridades, estarían involucrados en al menos siete hechos de hurto registrados en diferentes escenarios de alta afluencia de público.

Las pesquisas indican que el grupo habría utilizado la modalidad conocida como ‘cosquilleo’, una práctica que consiste en aprovechar las aglomeraciones para sustraer objetos personales sin que las víctimas se percaten de inmediato. Para ello, presuntamente se mezclaban entre los usuarios del sistema de transporte masivo o entre asistentes a conciertos y otros espectáculos, generando distracciones o bloqueando el paso para facilitar el robo de los dispositivos móviles.

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Investigación permitió identificar su presunto modo de operación

La Fiscalía señaló que interceptaciones, comunicaciones y otros elementos probatorios permitieron establecer cómo operaba la estructura y la forma en que coordinaban sus acciones antes de cometer los hurtos.

Entre las evidencias recopiladas figura información relacionada con un caso ocurrido durante un concierto realizado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde los presuntos integrantes habrían puesto en práctica la misma modalidad para apropiarse de celulares de los asistentes.

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Las autoridades también lograron identificar expresiones y códigos que, al parecer, eran utilizados por los integrantes del grupo para comunicarse y coordinar los movimientos durante la ejecución de los robos.

Allanamientos simultáneos y medida de aseguramiento

La captura de los cuatro procesados se produjo en medio de diligencias de registro y allanamiento adelantadas simultáneamente en tres inmuebles ubicados en Bogotá.

Durante los procedimientos, los investigadores incautaron teléfonos celulares, tarjetas bancarias y documentos de identidad que ahora hacen parte del material probatorio dentro del proceso judicial.

Posteriormente, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá presentó a los capturados ante un juez de control de garantías, donde les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado.

Aunque los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía, el juez determinó imponerles medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial en su contra.