Cayeron ‘Los Quintis’, banda señalada de manipular cajeros y hacer ‘cambiazo’ de tarjetas en Bogotá

Resumen: ‘Los Quintis’, señalados de manipular cajeros y realizar ‘cambiazos’ de tarjetas para hurtar a usuarios, fueron judicializados tras una investigación que les atribuye 13 hurtos y cerca de 250 eventos de obstaculización de sistemas informáticos. La organización habría afectado especialmente a adultos mayores y causado pérdidas superiores a $1.200 millones en Bogotá, Cundinamarca y otras ciudades.

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y judicializar a presuntos integrantes de la organización delincuencial conocida como ‘Los Quintis’, señalada de manipular cajeros automáticos para provocar aparentes fallas y posteriormente engañar a los usuarios mediante la modalidad de ‘cambiazo’ de tarjetas débito y crédito.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados durante el proceso, la organización habría desarrollado sus actividades entre 2023 y 2026 y estaría relacionada con 13 hurtos y cerca de 250 eventos de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos.

La investigación fue liderada por una fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Así habría funcionado el ‘cambiazo’ de tarjetas

Según la investigación, los integrantes de ‘Los Quintis’ tenían diferentes funciones para ejecutar los hurtos. Algunos se encargaban de manipular previamente los cajeros automáticos utilizando sustancias adhesivas, con el propósito de generar aparentes fallas técnicas en los dispositivos.

Mientras se desarrollaba la operación, otros miembros permanecían atentos en los alrededores y vigilaban a los usuarios. En algunos casos, incluso simulaban realizar transacciones para generar confianza entre las personas que llegaban a utilizar los cajeros.

Una vez identificaban a sus posibles víctimas, los señalados ofrecían ayuda ante las aparentes dificultades que presentaba el dispositivo. Durante ese contacto, observaban las claves de los usuarios y realizaban el cambio de sus tarjetas por otras, que quedaban en poder de las víctimas.

Posteriormente, otros integrantes de la organización utilizaban los productos financieros obtenidos mediante el engaño para realizar retiros de dinero o compras.

La investigación estableció además que las víctimas no eran escogidas al azar en todos los casos. Entre las personas afectadas fueron identificados adultos mayores, quienes, según el proceso investigativo, eran previamente seleccionados para facilitar el engaño.

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El fraude habría alcanzado varias ciudades

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Las actividades atribuidas a ‘Los Quintis’ no se habrían limitado a un solo punto de Bogotá. Las labores adelantadas por el CTI permitieron establecer que la organización habría afectado cajeros automáticos de diferentes entidades bancarias en Bogotá, varios municipios de Cundinamarca y otras ciudades del país.

Además de los 13 hurtos, la Fiscalía señala cerca de 250 eventos de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos, relacionados con la afectación de los cajeros.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían representado pérdidas superiores a 1.200 millones de pesos. Este monto correspondería tanto al dinero que habría sido apropiado de las víctimas como a los costos asumidos por las entidades bancarias para reparar los cajeros afectados.

Cinco presuntos integrantes fueron judicializados

Por estos hechos, la Fiscalía adelantó la judicialización de tres hombres y una mujer, a quienes, de acuerdo con la presunta participación individual establecida en la investigación, les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y obstaculización ilegítima de sistema informático o red de comunicaciones agravada.

Adicionalmente, a uno de los hombres le fueron imputados otros delitos relacionados con armas de fuego, debido a que al momento de su captura le fueron incautadas una escopeta apta para disparar, munición calibre 16 y cartuchos, elementos para los cuales, según la Fiscalía, no contaba con autorización.

A este procesado también le fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.

Los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, un juez de control de garantías determinó imponerles medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El proceso judicial continúa contra los presuntos integrantes de ‘Los Quintis’, señalados de participar en una estructura que habría utilizado el engaño a usuarios y la manipulación de cajeros para obtener tarjetas y acceder posteriormente a los recursos financieros de las víctimas.

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar los hechos delictivos y situaciones contrarias a la convivencia. En Bogotá, estos casos pueden ser informados a través de la Línea de Emergencias 123, mecanismo dispuesto para recibir este tipo de reportes y facilitar la respuesta de las autoridades.