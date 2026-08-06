¡Bogotá, 488 años: la ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital!

Resumen: Bogotá no es solo el centro político y económico del país; es una ciudad donde conviven la memoria indígena, la arquitectura colonial, el arte contemporáneo

Hay ciudades que se visitan una vez y ciudades a las que siempre se quiere regresar. Bogotá pertenece a esa segunda categoría. A 2.640 metros más cerca de las estrellas, entre los cerros orientales y una sabana que ha visto pasar siglos de historia, la capital de Colombia celebra sus 488 años, con el orgullo de quien ha sabido crecer, resistir, transformarse y mirar hacia el futuro sin renunciar a su esencia.

Bogotá no es solo el centro político y económico del país; es una ciudad donde conviven la memoria indígena, la arquitectura colonial, el arte contemporáneo, la innovación, la gastronomía de clase mundial y una energía cultural que sorprende a quien la recorre por primera vez. Celebrar este aniversario no es únicamente recordar una fecha fundacional; es reconocer a millones de personas que han hecho de esta ciudad, un lugar de oportunidades, para personas de todas las ciudades del pais y para extranjeros de todas partes del mundo.

Quien llegue a Bogotá, descubrirá una ciudad que se revela por capas. Puede comenzar el día subiendo a Monserrate, desde donde la capital se despliega como un inmenso tapiz urbano abrazado por las montañas. Después, perderse por las calles empedradas de La Candelaria, visitar la Plaza de Bolívar, el Museo del Oro, el Museo Botero o el imponente Teatro Colón, y comprender que cada esquina guarda un capítulo de la historia colombiana.

Pero Bogotá, también se disfruta con el paladar. En pocos lugares de América Latina, es posible encontrar una oferta gastronómica tan diversa y sofisticada. Restaurantes como Andrés Carne de Res, Harry Sasson, Leo, La parrilla Boyacense, El Cielo, El Chato, Prudencia, Criterion o Mini-Mal, Mala Flor, El Santandereano, La fragata y muchos más, convierten los ingredientes colombianos en experiencias memorables. Desde una tradicional ajiaco santafereño hasta una cocina de autor reconocida internacionalmente, la ciudad invita a descubrir el país a través de sus sabores e ingredientes.

Sus parques y espacios verdes también cuentan otra historia. El Parque Simón Bolívar, verdadero pulmón de la ciudad, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, los humedales protegidos y los senderos ecológicos de los cerros orientales recuerdan que Bogotá, es una metrópoli profundamente conectada con la naturaleza. Y cuando cae la tarde, barrios como Chapinero, Usaquén y la Zona G ofrecen cafés, galerías, música en vivo y una vida cultural vibrante que dialoga con el mundo.

Hoy, además, Bogotá, escribe un nuevo capítulo con uno de los proyectos de infraestructura más importantes de su historia: el Metro de Bogotá. Su llegada simboliza una ciudad que apuesta por la movilidad moderna, la integración urbana y un futuro más conectado. El metro no es solo una obra de transporte; es una declaración de confianza en el porvenir, una invitación a imaginar una capital más eficiente, sostenible y abierta para quienes la habitan y para quienes la visitan.

Por eso, este aniversario es también una invitación a los viajeros del mundo. Si usted vive en Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires, Miami, Nueva York, Lima, São Paulo, París, Berlin, cualquier otra ciudad, permita que Bogotá lo sorprenda. Venga a caminar por sus calles históricas, a contemplar el atardecer desde Monserrate, a recorrer el mercado de Paloquemao, a cenar en algunos de los mejores restaurantes de América Latina, a descubrir el arte urbano de sus avenidas, a respirar el aire frío de los Andes y a ser testigo de una ciudad que se está reinventando.

Bogotá no es un destino de paso; es una experiencia completa. Es una ciudad donde conviven el pasado, el presente, el futuro, la tradición y la innovación, la montaña y la metrópoli. A sus 488 años, sigue siendo el corazón de Colombia y una de las capitales más fascinantes del continente.

Que esta conmemoración, nos inspire a cuidar nuestro patrimonio, fortalecer la cultura ciudadana, recibir con orgullo a quienes nos visitan y seguir construyendo una Bogotá más segura, más incluyente y más moderna.

Bogotá está lista para el mundo. Y el mundo merece descubrir la Bogotá del Futuro.