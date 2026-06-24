Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    A responder por homicidio culposo: Imputados dos empleados del colegio de Valeria Afanador

    La profesora no habría cuidado a la menor y el empleado del colegio no arregló la reja por la que escapó la menor

    Publicado por: SoloDuque

    ¿Qué pasará con los alumnos? Ordenan el cierre del colegio de Cajicá por el caso de la menor Valeria Afanador
    Fotos: Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe / Archivo
    A responder por homicidio culposo: Imputados dos empleados del colegio de Valeria Afanador

    Resumen: Estas personas, en su condición de empleados de la institución educativa y en el ejercicio de las funciones asignadas, presuntamente omitieron el deber de cuidado de la niña dentro de las instalaciones del plantel.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Fiscalía General de la Nación imputó a Emily Vivian Fuentes Hernández y a Danny Javier Ochoa Prada como posibles responsables del delito de homicidio culposo, con ocasión de los hechos ocurridos el 12 de agosto de 2025, en la sede de un colegio ubicado en la vereda Canelón de Cajicá (Cundinamarca), en los que murió una niña de 10 años, con diagnóstico de síndrome de Down.

    Estas personas, en su condición de empleados de la institución educativa y en el ejercicio de las funciones asignadas, presuntamente omitieron el deber de cuidado de la niña dentro de las instalaciones del plantel.

    De acuerdo con la investigación, Fuentes Hernández, en su rol de docente, no habría vigilado los desplazamientos de la menor de edad, que estaba a su cargo, para garantizar que retornara del patio al salón de clases. Por su parte, Ochoa Parada, encargado del departamento de infraestructura, es señalado de no realizar mantenimiento preventivo a las rejas por donde salió la estudiante hacia el rio Frío, donde fue encontrado su cuerpo el 29 de agosto de 2025.

    Los imputados no aceptaron el cargo en su contra.

    imputados por valeria afanador

    Danny Javier Ochoa Prada y Emily Vivian Fuentes Hernández deberán responder por la muerte de la niña de 10 años

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Centro de Lavado Manrique

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.