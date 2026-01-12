¡Cayeron los falsos técnicos! Robaban redes de comunicaciones disfrazados de operarios en Bogotá

Resumen: Tres hombres fueron capturados en el barrio Molinos de Rafael Uribe por hurto de cajas de comunicaciones, mientras se hacían pasar por Falsos técnicos de una empresa de telecomunicaciones. Los elementos recuperados están valorados en más de 20 millones de pesos, y los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

En un operativo de patrullaje preventivo en el barrio Molinos, de la localidad Rafael Uribe, uniformados de la Estación de Policía lograron la captura de tres hombres que presuntamente se dedicaban al hurto de cajas de comunicaciones, utilizando falsos uniformes de una empresa de telecomunicaciones para cometer sus delitos.

La acción policial se llevó a cabo tras recibir información oportuna de la comunidad sobre un vehículo en el que varias personas realizaban actividades sospechosas. Al llegar al lugar, los uniformados identificaron el automóvil y procedieron a detenerlo para su inspección.

Durante el registro del vehículo, las autoridades encontraron tres cajas de comunicaciones que habían sido hurtadas, con un valor total superior a los 20 millones de pesos. Además, se incautaron los uniformes falsos que los presuntos delincuentes utilizaban para aparentar ser empleados de la empresa de servicios públicos y así facilitar el hurto.

Los capturados, de nacionalidad extranjera, cuentan con antecedentes judiciales por hurto y tráfico de estupefacientes, lo que refuerza la labor preventiva y de investigación de las autoridades en la zona. Tanto los hombres como los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de adelantar el proceso judicial correspondiente.

Sus uniformes falsos no eludieron la ley. ✋ Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad La llamada de los ciudadanos y la reacción de la patrulla del barrio Molinos permitieron capturar a 3️⃣ hombres de nacionalidad extranjera que simulaban trabajar en telefonía para hurtar más de 20 millones en cajas de comunicaciones. pic.twitter.com/4XVKg3S41X — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) January 12, 2026

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia aprovechó para recordar a la ciudadanía la importancia de verificar la identidad de quienes realizan trabajos en el espacio público o en infraestructuras de servicios. Asimismo, instó a reportar cualquier actividad sospechosa a través de la Línea 123 o en el CAI más cercano, con el fin de garantizar la seguridad y convivencia ciudadana.