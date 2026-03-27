Resumen: Cinco presuntos líderes del grupo criminal ‘El Mesa’ fueron capturados en Bogotá, Quindío, Tolima y Cundinamarca, debilitando sus operaciones de narcotráfico, extorsión y homicidios, mientras las autoridades advierten sobre la expansión del grupo fuera de Antioquia y su enfrentamiento con el Clan del Golfo en el Oriente antioqueño.

¡Cayeron los duros! Operativo simultáneo frena la expansión de ‘El Mesa’ fuera de Antioquia

Un operativo coordinado a nivel nacional permitió a las autoridades asestar un golpe a la estructura criminal conocida como “El Mesa”, un grupo con origen en el municipio de Bello y presencia en distintas regiones del país.

La acción fue desarrollada de manera simultánea en Bogotá, así como en los departamentos de Quindío, Tolima y Cundinamarca, donde fueron capturados cinco presuntos integrantes clave de la organización.

Capturas simultáneas y roles dentro de la estructura

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Pekus’, señalado por las autoridades como una pieza fundamental en la proyección del grupo hacia otros territorios.

De acuerdo con las investigaciones, este individuo estaría relacionado con al menos diez homicidios y tres casos de desplazamiento forzado, además de cumplir un rol determinante en la expansión de la estructura hacia departamentos como Antioquia, Bolívar, Caldas y Cundinamarca.

En el mismo operativo fueron capturados otros cuatro presuntos integrantes identificados con los alias de ‘Nené’, ‘El Mechudo’, ‘Pachito’ y ‘Amarillo’. Según el reporte oficial, estas personas estarían vinculadas a actividades delictivas como tráfico de estupefacientes, extorsiones y homicidios selectivos en ciudades como Medellín, Bogotá y el municipio de Soacha.

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Las autoridades indicaron que la investigación permitió identificar movimientos orientados a consolidar rutas para facilitar la expansión del grupo hacia nuevas zonas, incluyendo el Oriente antioqueño. Este interés territorial ha encendido las alertas, especialmente en municipios donde recientemente se ha evidenciado un incremento de hechos violentos.

Expansión territorial y preocupación por su capacidad operativa

De acuerdo con información institucional, ‘El Mesa’ ha venido fortaleciendo su capacidad operativa, lo que le habría permitido disputar el control de economías ilegales en diferentes zonas. Incluso, fuentes oficiales advierten que la estructura habría alcanzado un nivel que le permitiría confrontar a otros grupos armados organizados por el dominio de estas rentas ilícitas en Antioquia.

El alcance de esta organización no se limitaría al ámbito local. Las autoridades han advertido que sus redes tendrían proyección más allá del territorio nacional, en el marco de dinámicas asociadas al narcotráfico y a posibles alianzas que estarían en proceso de consolidación.

En el Oriente antioqueño, municipios como Rionegro, El Carmen de Viboral, El Santuario y La Ceja han registrado un aumento de la violencia, en un contexto marcado por disputas entre estructuras criminales. Según datos conocidos, este escenario ha dejado más de 20 personas muertas en lo que va de 2026.

Tras las capturas, las autoridades aseguraron que este tipo de acciones buscan debilitar la capacidad de expansión del grupo y afectar sus estructuras operativas.

Entretanto, continúan las labores investigativas para identificar a otros posibles integrantes y establecer el alcance real de la organización en diferentes regiones del país.