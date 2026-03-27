Gobierno Nacional anuncia inversión de $167 mil millones para modernizar seis aeropuertos del país

Resumen: El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, invertirá $167 mil millones en la modernización de seis aeropuertos (Rionegro, Medellín, Montería, Carepa, Quibdó y Corozal). El foco principal será el aeropuerto José María Córdova, cuya capacidad aumentará de 14 a 17 millones de pasajeros anuales y sus operaciones pasarán de 24 a 38 por hora, buscando optimizar la infraestructura regional y la seguridad aérea sin alterar los contratos de concesión actuales.

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) activaron un plan de modernización aérea que intervendrá seis terminales clave en Colombia. Con una inversión de $167 mil millones de pesos, el proyecto busca responder al crecimiento exponencial del flujo de pasajeros, especialmente en el departamento de Antioquia y la región del Chocó.

El Aeropuerto José María Córdova, el gran protagonista

La mayor parte de los recursos y el enfoque operativo estarán centrados en el aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín. Actualmente, esta terminal moviliza cerca de 14 millones de pasajeros al año, pero con estas obras se proyecta ampliar su capacidad a 17 millones anuales.

La modernización permitirá:

Incrementar de 24 a 38 operaciones por hora.

Mejorar las áreas de servicio directo al pasajero.

Optimizar la infraestructura sin necesidad de modificar el contrato de concesión vigente con Airplan, que se extiende hasta 2032.

Impacto regional: Más allá de Medellín

Además de Rionegro, el plan incluye intervenciones críticas en otros cinco aeropuertos para elevar sus estándares de seguridad y eficiencia operativa:

Olaya Herrera (Medellín)

Los Garzones (Montería)

Antonio Roldán Betancur (Carepa)

El Caraño (Quibdó)

Las Brujas (Corozal)

Las obras se centrarán en la adecuación de pavimentos, mejoras en la infraestructura de las terminales y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad aérea, atendiendo necesidades que, en algunos casos, no se intervenían desde hace más de una década.

Un impulso a la economía y al turismo

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, enfatizó que esta inversión es una respuesta directa a la realidad del país: “Cada vez más colombianos están volando y nuestra infraestructura tiene que estar a la altura. Estamos ampliando capacidad y fortaleciendo la conectividad para que el sistema aéreo sea uno de los más modernos de la región”.

Este plan se suma a los nuevos protocolos de seguridad presentados recientemente por la Aeronáutica Civil, consolidando una hoja de ruta que busca convertir a Colombia en un hub aéreo más competitivo y seguro para los viajeros nacionales e internacionales.