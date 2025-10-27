Resumen: En un operativo simultáneo en Cisneros y Santo Domingo, la Policía capturó a 17 presuntos integrantes de 'Los de la Vega', grupo dedicado al microtráfico en el Nordeste antioqueño. Entre los detenidos están alias 'Jhojan', 'Puchis' y 'Sebas'. Durante los allanamientos se incautaron drogas, un arma de fuego y varios celulares usados en sus actividades ilegales.

¡Cayeron los de ‘Los de la Vega’! Operativo en Antioquia deja 17 capturados tras meses de investigación

Un amplio operativo de la Policía Nacional permitió la desarticulación de buena parte del grupo delincuencial conocido como ‘Los de la Vega’, con la captura de 17 de sus presuntos integrantes en un despliegue simultáneo realizado en los municipios de Cisneros y Santo Domingo, en el Nordeste antioqueño.

La intervención fue el resultado de siete meses de trabajo de inteligencia y seguimiento adelantado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Durante la acción, las autoridades ejecutaron 17 diligencias de allanamiento y registro, que terminaron con 16 capturas por orden judicial y una en flagrancia.

Desmantelan estructura que controlaba el microtráfico

De acuerdo con el reporte oficial, los detenidos serían responsables de la distribución y comercialización de sustancias estupefacientes en distintos sectores del Nordeste antioqueño. En los operativos fueron incautados más de 200 gramos de droga, un arma de fuego y diez teléfonos celulares, los cuales serán analizados dentro de otros procesos judiciales.

El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, aseguró que este resultado representa “un avance clave en la lucha contra las redes de microtráfico que venían afectando la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Cisneros y Santo Domingo”.

Cabecillas y roles dentro de la organización

Entre los capturados se encuentran alias ‘Jhojan’, señalado como el principal cabecilla y encargado del control del microtráfico en la zona; alias ‘Puchis’, presunto coordinador de los expendedores; y alias ‘Sebas’, quien, según las autoridades, cumplía funciones de coordinación territorial y registra antecedentes por hurto y violencia contra servidor público.

Las autoridades reiteraron que los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Asimismo, destacaron que este golpe contribuye a debilitar las economías ilegales que financian otras actividades criminales en el Nordeste antioqueño.