Cayeron integrantes de ‘Carne Rancia’ en Ciudad Bolívar: sicarios y expendedores

Resumen: Golpe a Carne Rancia en Ciudad Bolívar: tres capturados, dos aprehendidos y un arma incautada en operativos de Policía y Fiscalía.

Las autoridades dieron un fuerte golpe contra el grupo delincuencial conocido como ‘Carne Rancia’, organización señalada de sostener negocios de microtráfico, homicidios por encargo y extorsiones en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia.

El operativo, realizado de manera conjunta entre la Policía, la Fiscalía y el Bloque de Búsqueda, dejó cinco integrantes fuera de circulación: tres fueron capturados mediante orden judicial y dos más fueron sorprendidos en flagrancia.

Durante los registros, los uniformados incautaron un revólver calibre 38 con seis cartuchos, que habría sido usado en diferentes hechos violentos de la estructura.

Lea también: ¿Por dónde verlo? Buena noticia para los amantes del baloncesto que siguen la Copa Élite de Antioquia

Entre los detenidos figuran alias ‘Leiber’, a quien señalan como pistolero encargado de asesinatos selectivos; alias ‘Fósforo’, presunto vendedor de estupefacientes y encargado de vigilar los movimientos de las autoridades; y alias ‘La Chola’, señalada de mover dosis en el casco urbano y con anotaciones por hurto y narcotráfico.

En flagrancia fueron sorprendidos alias ‘Colerata’, supuesto coordinador de los sicarios, quien acumula varias investigaciones por homicidio, tráfico de drogas y concierto para delinquir; y una mujer que, según la Policía, también ejercía labores de observación criminal.

Con esta acción, la fuerza pública busca desarticular la cadena de delitos de ‘Carne Rancia’, que por años ha mantenido en zozobra a comerciantes y habitantes de Ciudad Bolívar. La Fiscalía avanza en la judicialización de los detenidos.

Más noticias de Antioquia