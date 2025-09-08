¿Por dónde verlo? Buena noticia para los amantes del baloncesto que siguen la Copa Élite de Antioquia

Minuto30
    Buena noticia, les contamos por dónde podrán ver las emociones de la Copa Élite de Baloncesto Antioquia 2025. Foto: Cortesía Copa Élite de Baloncesto
    Resumen: Claro Sports 2 transmitirá la Copa Élite de Baloncesto Antioquia 2025, un torneo que reúne a ocho equipos del departamento para competir a alto nivel. El campeonato, que inició el 29 de agosto, se desarrolla en Rionegro, Guarne y Medellín, e incluye fases de "todos contra todos" y playoffs. Esta cobertura en las frecuencias 1503 HD y 503 SD de Claro TV, así como en la plataforma de Claro video, permite a los aficionados de todo el país disfrutar del talento local y de los refuerzos internacionales, además de servir como una plataforma para jóvenes promesas con miras a los Juegos Nacionales de 2027.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El departamento disfruta con las emociones del baloncesto colombiano, que a medida que avanza crece en emociones.

    La buena noticia es que la plataforma Claro Sports 2 anunció que se suma a esta fiesta deportiva, que retornó después de 16 años, con la transmisión.

    La Copa Élite de Baloncesto Antioquia 2025, reúne a ocho equipos representativos del departamento en una competencia de alto nivel.

    Desde el pasado 29 de agosto, los municipios de Rionegro, Guarne y Medellín vibran con el talento de jugadores profesionales y jóvenes promesas que buscan consolidarse en el ámbito nacional.

    El torneo, se juega bajo el sistema “todos contra todos” y contará con fases eliminatorias tipo playoff.

    Los ocho equipos participantes son Barbosa, Girardota, Guarne, Itagüí, La Ceja, Marinilla, Medellín y Rionegro.

    Claro Sports 2, está disponible en las frecuencias 1503 HD y 503 SD de la televisión de Claro, así como en la plataforma de Claro video.

    La transmisión permitirá que los aficionados de Antioquia y el país disfruten de esta competencia que impulsa el desarrollo del baloncesto colombiano.

    Sin duda, la Copa Élite es una vitrina para el talento local y también una oportunidad para que los equipos incorporen refuerzos internacionales mediante un sistema de draft.

    Como se recordará, cada equipo debe incluir en cancha a un jugador Sub-18, fortaleciendo el semillero de cara a los Juegos Nacionales 2027.

    Esta es la programación de los partidos:

    Programacion

