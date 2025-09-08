El departamento disfruta con las emociones del baloncesto colombiano, que a medida que avanza crece en emociones.

La buena noticia es que la plataforma Claro Sports 2 anunció que se suma a esta fiesta deportiva, que retornó después de 16 años, con la transmisión.

La Copa Élite de Baloncesto Antioquia 2025, reúne a ocho equipos representativos del departamento en una competencia de alto nivel.

Desde el pasado 29 de agosto, los municipios de Rionegro, Guarne y Medellín vibran con el talento de jugadores profesionales y jóvenes promesas que buscan consolidarse en el ámbito nacional.

El torneo, se juega bajo el sistema “todos contra todos” y contará con fases eliminatorias tipo playoff.

¿Por dónde verlo? Buena noticia para los amantes del baloncesto que siguen la Copa Élite de Antioquia

Los ocho equipos participantes son Barbosa, Girardota, Guarne, Itagüí, La Ceja, Marinilla, Medellín y Rionegro.

Claro Sports 2, está disponible en las frecuencias 1503 HD y 503 SD de la televisión de Claro, así como en la plataforma de Claro video.

La transmisión permitirá que los aficionados de Antioquia y el país disfruten de esta competencia que impulsa el desarrollo del baloncesto colombiano.

Sin duda, la Copa Élite es una vitrina para el talento local y también una oportunidad para que los equipos incorporen refuerzos internacionales mediante un sistema de draft.

Como se recordará, cada equipo debe incluir en cancha a un jugador Sub-18, fortaleciendo el semillero de cara a los Juegos Nacionales 2027.

Esta es la programación de los partidos:

Más noticias de Deporte