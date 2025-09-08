¿Por dónde verlo? Buena noticia para los amantes del baloncesto que siguen la Copa Élite de Antioquia

Resumen: Claro Sports 2 transmitirá la Copa Élite de Baloncesto Antioquia 2025, un torneo que reúne a ocho equipos del departamento para competir a alto nivel. El campeonato, que inició el 29 de agosto, se desarrolla en Rionegro, Guarne y Medellín, e incluye fases de "todos contra todos" y playoffs. Esta cobertura en las frecuencias 1503 HD y 503 SD de Claro TV, así como en la plataforma de Claro video, permite a los aficionados de todo el país disfrutar del talento local y de los refuerzos internacionales, además de servir como una plataforma para jóvenes promesas con miras a los Juegos Nacionales de 2027.
El departamento disfruta con las emociones del baloncesto colombiano, que a medida que avanza crece en emociones.
La buena noticia es que la plataforma Claro Sports 2 anunció que se suma a esta fiesta deportiva, que retornó después de 16 años, con la transmisión.
La Copa Élite de Baloncesto Antioquia 2025, reúne a ocho equipos representativos del departamento en una competencia de alto nivel.
Desde el pasado 29 de agosto, los municipios de Rionegro, Guarne y Medellín vibran con el talento de jugadores profesionales y jóvenes promesas que buscan consolidarse en el ámbito nacional.
El torneo, se juega bajo el sistema “todos contra todos” y contará con fases eliminatorias tipo playoff.
Los ocho equipos participantes son Barbosa, Girardota, Guarne, Itagüí, La Ceja, Marinilla, Medellín y Rionegro.
Claro Sports 2, está disponible en las frecuencias 1503 HD y 503 SD de la televisión de Claro, así como en la plataforma de Claro video.
La transmisión permitirá que los aficionados de Antioquia y el país disfruten de esta competencia que impulsa el desarrollo del baloncesto colombiano.
Sin duda, la Copa Élite es una vitrina para el talento local y también una oportunidad para que los equipos incorporen refuerzos internacionales mediante un sistema de draft.
Como se recordará, cada equipo debe incluir en cancha a un jugador Sub-18, fortaleciendo el semillero de cara a los Juegos Nacionales 2027.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.