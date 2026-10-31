Resumen: La Fiscalía General de la Nación judicializó a 14 presuntos integrantes de la banda 'Los Usurpadores', señalados de extorsionar a los habitantes del barrio San Germán, entre las localidades de Usme y San Cristóbal, en el sur de Bogotá. La estructura exigía pagos diarios de entre 10.000 y 20.000 pesos y estaría vinculada a la desaparición de dos ciudadanos de Bucaramanga. 12 de los procesados fueron capturados en Bogotá y Tumaco; los otros dos fueron notificados en las cárceles donde ya purgan otras penas.

¡Cayeron! Fiscalía judicializó a 14 de ‘Los Usurpadores’, banda que extorsionaba en el sur de Bogotá

Bogotá le propinó un nuevo golpe a la delincuencia organizada. La Fiscalía General de la Nación judicializó a 14 presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘Los Usurpadores’, señalados de sembrar el terror entre los habitantes del barrio San Germán, ubicado entre las localidades de Usme y San Cristóbal, en el sur de la capital.

De acuerdo con la información oficial entregada por el ente acusador, la estructura criminal comenzó a presionar a los pobladores del sector desde junio de 2025 para exigirles pagos diarios. Las víctimas debían entregar entre 10.000 y 20.000 pesos cada día a cambio de una supuesta prestación del servicio de seguridad, un modus operandi típico de la extorsión que tenía angustiada a la comunidad.

Quienes se negaban a entregar el dinero enfrentaban graves consecuencias: eran víctimas de amenazas, agresiones físicas y hurtos. En algunos casos, los presuntos integrantes de ‘Los Usurpadores’ ingresaban a las viviendas de los pobladores para apoderarse de objetos de valor y los intimidaban con atentar contra sus vidas, llegando incluso a obligarlos a abandonar sus hogares, lo que constituye desplazamiento forzado.

Según la investigación, G. Samir Morales, alias ‘Memo’, señalado cabecilla del grupo delictivo, sería el encargado de coordinar las exigencias económicas, las intimidaciones y los ingresos violentos a las residencias del barrio San Germán.

El caso que destapó la desaparición de dos santandereanos

Las actividades de policía judicial pusieron en evidencia un hecho aún más grave: la desaparición de dos ciudadanos provenientes de Bucaramanga (Santander), quienes llegaron al barrio para concretar la compra de una mercancía. Al parecer, estas personas fueron retenidas en un inmueble de alias ‘Memo’, debido a que no contaban con el dinero acordado para el negocio. Desde entonces se desconoce su paradero y sus familias siguen a la espera de noticias.

La asociación de nueve noticias criminales permitió a un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputar a los 14 posibles integrantes de ‘Los Usurpadores’ por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión y desplazamiento forzado, todas estas conductas agravadas.

¿Quiénes son los procesados?

Los judicializados fueron identificados como G. Samir Morales, L. Vallecilla, D. Estupiñán, J. Salazar, M. Balanta, J. Rivas, J. González, Y. Carabalí, J. Velásquez, J. Palomeque, M. Barragán, M. Rivas, A. Marzola y K. Barragán.

De los 14 procesados, 12 fueron capturados en diligencias realizadas por el Gaula de la Policía Nacional en Bogotá y en Tumaco (Nariño). Por su parte, alias ‘Memo’ y uno de los hermanos Barragán fueron notificados de la imputación en los centros carcelarios en los que ya permanecen privados de la libertad por otros eventos ilícitos.

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Así cayó la banda que aterrorizaba el sur de Bogotá

Este resultado judicial es producto del modelo estratégico nacional de investigación de la Fiscalía General de la Nación, orientado a caracterizar y afectar de manera estructural las organizaciones delincuenciales que más inciden en la tranquilidad y la convivencia ciudadana de todo el país.

A través de labores investigativas articuladas, análisis criminal y asociación de casos, el ente acusador logró establecer los patrones de actuación de la banda y las posibles responsabilidades individuales de cada uno de los señalados integrantes de esta agrupación delictiva que tenía azotado el sur de la capital.

La extorsión sigue siendo uno de los delitos que más afecta a comerciantes y residentes de varios sectores de Bogotá, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no ceder ante las presiones de los criminales y a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123. Según las autoridades, la denuncia oportuna es clave para lograr sanciones y avanzar en los procesos investigativos que permitan que Bogotá camine segura.

Con la judicialización de estos 14 presuntos integrantes, ‘Los Usurpadores’ quedaron al descubierto y sus víctimas del barrio San Germán podrán volver a vivir sin el miedo constante a ser despojados de su dinero, sus pertenencias e incluso sus viviendas. Los procesados deberán responder ante la justicia por la larga lista de delitos que se les imputa.

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