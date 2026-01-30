Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un hombre fue enviado a prisión en Bogotá tras intentar arrojar a su expareja por una ventana, causándole múltiples heridas que requirieron atención médica y una incapacidad de 55 días. La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, y el juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento mientras continúa el proceso judicial.

¡Casi la mata! Envían a prisión a hombre que intentó arrojar a su expareja por una ventana en Bogotá

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre investigado por un presunto intento de feminicidio en el suroriente de Bogotá, en el que su expareja resultó con lesiones graves.

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2021 en una vivienda de la localidad de Rafael Uribe Uribe. El hombre habría llegado en aparente estado de embriaguez y, tras un altercado verbal, comenzó a insultar a su expareja.

Ante la agresión, la mujer se trasladó al segundo piso para protegerse, pero el presunto agresor ingresó por la fuerza y continuó el ataque. Durante el forcejeo, intentó arrojarla por una ventana, provocándole múltiples heridas causadas por los vidrios que pusieron en riesgo su vida.

La víctima fue trasladada a un centro médico, donde recibió atención inmediata y posteriormente se le otorgó una incapacidad médico-legal de 55 días.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al hombre el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos.

Tras revisar los elementos de prueba, el juez consideró procedente la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia o riesgo a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, como un paso fundamental para activar la protección de las víctimas y garantizar la acción de la justicia.