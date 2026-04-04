Resumen: Un conductor de plataforma fue secuestrado tras aceptar un servicio y llevado a una vivienda en Bosa, donde delincuentes exigían dinero por su liberación. Gracias a la denuncia de su familia y al rastreo del vehículo, el GAULA logró ubicar el lugar, rescatar a la víctima —quien resultó herida— y capturar a cinco presuntos responsables.

¡Cayeron en plena extorsión! Rescatan a conductor secuestrado en Bosa y capturan a cinco implicados

Un conductor vinculado a plataformas digitales de transporte fue rescatado por las autoridades en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá, luego de permanecer retenido por una estructura criminal que exigía una millonaria suma de dinero a cambio de su liberación.

El caso se resolvió mediante una intervención coordinada del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía, apoyada por información suministrada por familiares de la víctima, quienes alertaron oportunamente a las autoridades tras recibir llamadas intimidantes.

Un servicio que terminó en secuestro

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se originó cuando el conductor aceptó un servicio a través de una aplicación. Lo que parecía una jornada habitual se transformó en un delito: los supuestos pasajeros lo intimidaron, desviaron el recorrido y lo llevaron contra su voluntad a una vivienda en Bosa.

Ya en el lugar, los responsables iniciaron contacto con los allegados del hombre, a quienes les exigieron el pago de 20 millones de pesos. Las amenazas incluyeron advertencias de muerte y agresiones físicas si no cumplían con la exigencia económica.

Clave: denuncia y rastreo tecnológico

La rápida reacción de la familia permitió activar el protocolo del GAULA. A partir de allí, los investigadores utilizaron herramientas tecnológicas para ubicar a la víctima, específicamente el sistema de geolocalización del vehículo, que seguía en las cercanías del sitio de cautiverio.

Con la ubicación identificada, unidades especializadas desplegaron un operativo en la zona. Durante el procedimiento, las voces de auxilio provenientes del interior del inmueble confirmaron la situación, lo que llevó a una intervención inmediata.

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Tras obtener autorización para ingresar al lugar, los uniformados realizaron una acción táctica que permitió neutralizar a los implicados y rescatar al conductor en cuestión de minutos.

Capturas y material incautado

En el operativo fueron detenidas cinco personas: tres ciudadanos colombianos y dos extranjeros, quienes serían los responsables del secuestro. Durante el registro, las autoridades incautaron un arma de fuego que, según las investigaciones, habría sido utilizada para intimidar y herir a la víctima.

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En un operativo relámpago de @GaulaPolicia, rescatamos a un ciudadano que había sido secuestrado en #Bosa, por quien exigían 20 millones de pesos a cambio de su libertad. Cinco personas fueron capturados. No hubo tiempo para que su plan criminal avanzara. Aquí más detalles. pic.twitter.com/P7Oj4GNm99 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 4, 2026

De acuerdo con información entregada por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los capturados presentan antecedentes y deberán enfrentar cargos por secuestro extorsivo, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, entre otros delitos.

Estado de la víctima y llamado a la ciudadania

El conductor rescatado resultó herido durante el cautiverio, tras recibir un impacto con arma de fuego. Luego de su liberación, fue trasladado a un centro asistencial donde permanece bajo atención médica especializada. Además de las lesiones físicas, recibe acompañamiento para atender las posibles afectaciones psicológicas derivadas del hecho.

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar este tipo de situaciones de manera oportuna, destacando que la colaboración ciudadana fue determinante para el éxito del operativo.

Asimismo, invitaron a posibles víctimas de hechos similares a comunicarse con las líneas 123 o 165 del GAULA, garantizando confidencialidad en la información suministrada, con el fin de fortalecer las investigaciones y judicializar a los responsables.