Resumen: La Policía capturó en Barrios Unidos a un hombre que transportaba cerca de cinco kilos de bazuco y cocaína, presuntamente vinculados a la banda ‘El Mosco’. La droga, que sería distribuida en varias localidades, fue incautada y el sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía.

Capturan a presunto integrante de ‘El Mosco’ con droga que sería distribuida cerca de colegios

En medio de los operativos de control y prevención que adelanta la Policía Metropolitana de Bogotá, fue capturado un hombre señalado de transportar una importante cantidad de estupefacientes que, al parecer, iban a ser distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo zonas cercanas a colegios.

El procedimiento tuvo lugar en la localidad de Barrios Unidos, donde uniformados realizaban labores de vigilancia y seguimiento como parte de las estrategias para contrarrestar el tráfico de drogas en sectores priorizados. Durante estas acciones, los policías lograron ubicar a un individuo que se movilizaba en bicicleta y cuyo comportamiento generó sospechas.

Tras ser interceptado, las autoridades procedieron a realizarle un registro, encontrando en su poder una bolsa en la que ocultaba cerca de cinco kilogramos de estupefacientes. Según el reporte oficial, dentro del material incautado había sustancias como bazuco y cocaína.

De acuerdo con la información recopilada en el lugar y los análisis preliminares, la droga tendría como destino la distribución en distintos sectores de la ciudad, especialmente en áreas sensibles como los alrededores de instituciones educativas, parques y la zona de tolerancia del sector de Alcázares, lo que aumenta la preocupación de las autoridades frente al impacto en comunidades vulnerables.

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Asimismo, se pudo establecer que, por las marcas y características de los estupefacientes incautados, estos pertenecerían a la banda delincuencial conocida como ‘El Mosco’. Esta estructura criminal, según las autoridades, estaría involucrada en el tráfico de drogas en varias localidades de Bogotá, entre ellas Kennedy, Los Mártires, Barrios Unidos y Santa Fe.

Se le cayó la fachada de domiciliario, este hombre ocultaba en una bicicleta cerca de 5 kilos de bazuco y cocaína que al parecer pretendía distribuir en zonas cercanas a colegios y parques. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Gracias a la reacción de policías en #BarriosUnidos fue capturado. pic.twitter.com/CBltZBzFDx — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 3, 2026

El capturado, quien sería presunto integrante de dicha organización, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades destacaron que este tipo de resultados hacen parte de los esfuerzos que se vienen adelantando para combatir las redes de microtráfico en la ciudad y evitar que sustancias ilícitas lleguen a entornos frecuentados por menores de edad.

Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia, a través de la línea de emergencias 123, señalando que la colaboración ciudadana es fundamental para fortalecer las acciones de investigación y judicialización contra las estructuras criminales.