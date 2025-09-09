¡El inmortal #3! Edgar Rentería entra al Salón de la Fama de los Cardenales

El beisbolista colombiano Édgar Rentería fue exaltado este sábado 6 de septiembre al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis, el equipo de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) con el que jugó de 1999 a 2004.

El oriundo de Barranquilla, que jugó 16 temporadas en la MLB con siete equipos, comenzó su carrera con los Cardenales a los 22 años.

En 2003, Rentería se convirtió en el campocorto con el promedio de bateo más alto en la historia del equipo, con .330, 47 dobles, un triple y 13 jonrones.

Además, el colombiano es el segundo campocorto con más jonrones (71) y bases robadas (148) en la historia de los Cardenales, y el tercero en promedio de bateo, sencillos y extrabases.

También es el único en la historia de la franquicia en ganar el Guante de Oro y el Bate de Plata en la misma temporada en dos ocasiones (2002-2003).

Durante su tiempo con el equipo, fue seleccionado para el Juego de Estrellas en tres ocasiones (2000, 2003 y 2004) y ganó tres veces el Bate de Plata (2000, 2003 y 2004).

Rentería también formó parte del equipo que jugó en la Serie Mundial de 2004, en la que tuvo un promedio de bateo de .333.

Como reconocimiento a su legado, se anunció que el número 3, que Rentería usó con el equipo, será retirado.

