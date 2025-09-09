¡El inmortal #3! Edgar Rentería entra al Salón de la Fama de los Cardenales

Minuto30
    1 Edgar Renteria
    Édgar Rentería, Salón de la Fama de Cardenales. Leyenda del béisbol colombiano, fue el mejor campocorto con el que contó este equipo. Foto: cortesía Cardinales de San Luis
    Resumen: El legendario campocorto colombiano, Édgar Rentería, ha sido inmortalizado en el Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis, el equipo de la MLB donde jugó de 1999 a 2004. En sus 16 temporadas con siete equipos diferentes, Rentería se destacó por su promedio de bateo de .330, el más alto para un campocorto en la historia de los Cardenales, además de liderar en otras categorías como jonrones, bases robadas y extrabases. Su legado con el equipo incluye tres selecciones al Juego de Estrellas, tres Bates de Plata y dos temporadas en las que ganó el Guante de Oro y el Bate de Plata simultáneamente. Como homenaje a su impacto, la organización anunció que retirará su icónico número 3.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El beisbolista colombiano Édgar Rentería fue exaltado este sábado 6 de septiembre al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis, el equipo de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) con el que jugó de 1999 a 2004.

    El oriundo de Barranquilla, que jugó 16 temporadas en la MLB con siete equipos, comenzó su carrera con los Cardenales a los 22 años.

    En 2003, Rentería se convirtió en el campocorto con el promedio de bateo más alto en la historia del equipo, con .330, 47 dobles, un triple y 13 jonrones.

    Además, el colombiano es el segundo campocorto con más jonrones (71) y bases robadas (148) en la historia de los Cardenales, y el tercero en promedio de bateo, sencillos y extrabases.

    También es el único en la historia de la franquicia en ganar el Guante de Oro y el Bate de Plata en la misma temporada en dos ocasiones (2002-2003).

    Durante su tiempo con el equipo, fue seleccionado para el Juego de Estrellas en tres ocasiones (2000, 2003 y 2004) y ganó tres veces el Bate de Plata (2000, 2003 y 2004).

    Rentería también formó parte del equipo que jugó en la Serie Mundial de 2004, en la que tuvo un promedio de bateo de .333.

    Como reconocimiento a su legado, se anunció que el número 3, que Rentería usó con el equipo, será retirado.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

