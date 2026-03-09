Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Cayeron en la Calle 13! Recuperan celulares robados y alterados en operativos contra el hurto en Bogotá

    Las autoridades incautaron varios dispositivos tras detectar manipulaciones en los IMEI y reportes activos por hurto.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad
    ¡Cayeron en la Calle 13! Recuperan celulares robados y alterados en operativos contra el hurto en Bogotá

    Resumen: Un operativo contra la comercialización ilegal de celulares en la Calle 13, en Bogotá, dejó 16 dispositivos incautados tras la revisión de 87 equipos en varios puestos informales. Según las autoridades, 14 celulares tenían manipulación en el IMEI y dos contaban con reporte por hurto, por lo que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo contra el hurto y la comercialización ilegal de celulares dejó 16 dispositivos incautados en el centro de Bogotá, tras una intervención realizada en el sector de la Calle 13 con carrera 15.

    La acción fue adelantada de manera conjunta entre autoridades distritales y la Policía Metropolitana de Bogotá, que desplegaron controles sobre varios puestos informales dedicados a la compra y venta de teléfonos móviles. Durante la jornada fueron inspeccionadas diez carretas.

    En el procedimiento, los uniformados revisaron los códigos IMEI de 87 equipos para verificar su procedencia y establecer si tenían reportes por robo o alteraciones en su identificación.

    Celulares con manipulación y reporte por hurto

    Tras la verificación, las autoridades incautaron 16 celulares. Según el reporte oficial, 14 presentaban manipulación ilegal en su numeración, una práctica utilizada para ocultar su origen o evadir los sistemas de control, mientras que dos tenían reporte activo por hurto.

    Todos los dispositivos quedaron a disposición de las autoridades competentes para los trámites administrativos y judiciales correspondientes.

    Esto le podría interesar: Aguacero inundó el deprimido de la calle 94 en Bogotá: carros quedaron atrapados

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    El secretario de Seguridad del Distrito, César Restrepo, indicó que estas acciones buscan debilitar las redes dedicadas a la compra, manipulación y reventa de celulares robados, un mercado que alimenta el hurto de estos dispositivos en la ciudad.

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

    Otros operativos recientes en la ciudad

    Las autoridades recordaron que este tipo de controles se realizan de manera constante en diferentes puntos de la capital donde se ha detectado comercialización irregular de celulares.

    Uno de los operativos recientes se llevó a cabo en el sector conocido como La Pajarera, en la localidad de Suba, donde fueron incautados 70 celulares en varios establecimientos. De estos, 20 tenían reporte por hurto y 50 presentaban manipulación o adulteración en su numeración.

    En otro procedimiento realizado también en el corredor de la Calle 13, se inspeccionaron decenas de dispositivos y fueron incautados seis celulares reportados como robados, además de 15 con señales de manipulación y tres computadores sin documentación que acreditara su procedencia legal.

    La Secretaría de Seguridad de Bogotá reiteró que estas intervenciones buscan frenar las redes que comercializan celulares robados y evitar que los dispositivos regresen al mercado ilegal. Asimismo, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencias 123.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.