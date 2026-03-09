Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Cayeron en la Calle 13! Recuperan celulares robados y alterados en operativos contra el hurto en Bogotá

Un operativo contra el hurto y la comercialización ilegal de celulares dejó 16 dispositivos incautados en el centro de Bogotá, tras una intervención realizada en el sector de la Calle 13 con carrera 15.

La acción fue adelantada de manera conjunta entre autoridades distritales y la Policía Metropolitana de Bogotá, que desplegaron controles sobre varios puestos informales dedicados a la compra y venta de teléfonos móviles. Durante la jornada fueron inspeccionadas diez carretas.

En el procedimiento, los uniformados revisaron los códigos IMEI de 87 equipos para verificar su procedencia y establecer si tenían reportes por robo o alteraciones en su identificación.

Celulares con manipulación y reporte por hurto

Tras la verificación, las autoridades incautaron 16 celulares. Según el reporte oficial, 14 presentaban manipulación ilegal en su numeración, una práctica utilizada para ocultar su origen o evadir los sistemas de control, mientras que dos tenían reporte activo por hurto.

Todos los dispositivos quedaron a disposición de las autoridades competentes para los trámites administrativos y judiciales correspondientes.

El secretario de Seguridad del Distrito, César Restrepo, indicó que estas acciones buscan debilitar las redes dedicadas a la compra, manipulación y reventa de celulares robados, un mercado que alimenta el hurto de estos dispositivos en la ciudad.

Otros operativos recientes en la ciudad

Las autoridades recordaron que este tipo de controles se realizan de manera constante en diferentes puntos de la capital donde se ha detectado comercialización irregular de celulares.

Uno de los operativos recientes se llevó a cabo en el sector conocido como La Pajarera, en la localidad de Suba, donde fueron incautados 70 celulares en varios establecimientos. De estos, 20 tenían reporte por hurto y 50 presentaban manipulación o adulteración en su numeración.

En otro procedimiento realizado también en el corredor de la Calle 13, se inspeccionaron decenas de dispositivos y fueron incautados seis celulares reportados como robados, además de 15 con señales de manipulación y tres computadores sin documentación que acreditara su procedencia legal.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá reiteró que estas intervenciones buscan frenar las redes que comercializan celulares robados y evitar que los dispositivos regresen al mercado ilegal. Asimismo, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencias 123.