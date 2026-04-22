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Resumen: Dos hombres fueron capturados por la Policía en la estación Héroes de TransMilenio, luego de ser señalados por una ciudadana como responsables de un hurto dentro de un vagón. Durante el procedimiento se recuperaron los objetos robados y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades, además de ser vinculados a otro caso ocurrido días antes.

¡Cayeron en el articulado! Capturados presuntos ladrones que azotaban estaciones de TransMilenio

Dos hombres fueron capturados por la Policía de Bogotá tras ser señalados de participar en un hurto ocurrido dentro del sistema TransMilenio.

El procedimiento fue realizado por unidades del Grupo de Transporte Masivo, luego de recibir una alerta sobre un posible robo en la estación Héroes, ubicada en la autopista Norte con calle 82, en el norte de la capital.

Reacción oportuna y recuperación de los elementos

Según la información oficial, los uniformados se encontraban adelantando labores de registro y control cuando fueron advertidos de la situación.

Al llegar al lugar, una ciudadana se acercó a los policías y denunció que acababa de ser víctima del robo de su bolso dentro de uno de los vagones.

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Con las características entregadas, los agentes iniciaron la búsqueda y lograron ubicar a los sospechosos al interior de un bus articulado.

Durante el procedimiento, les encontraron en su poder varios de los elementos reportados como hurtados minutos antes, entre ellos un computador portátil, un celular y el bolso de la víctima.

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Anoche mismo fueron capturados los delincuentes, quienes serían los responsables de cometer este hurto en la estación de la calle 30.@PoliciaBogota los interceptó y les halló el bolso, un computador y el celular que acababan de robar. Ya están a disposición de la autoridad… https://t.co/sjfPzpFViG pic.twitter.com/9lqluGUj08 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 22, 2026

Los dos capturados, ambos de 23 años, también estarían vinculados a otro hecho de hurto registrado el pasado 21 de abril de 2026 en la estación de la calle 39.

Tras su detención, junto con los objetos recuperados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia a través de la línea de emergencias 123, destacando que la información oportuna permite avanzar en las investigaciones y facilita la acción de las autoridades frente a estos casos.