Resumen: La Policía Nacional capturó en Cali a alias 'Joel Piraña', segundo cabecilla de la estructura criminal La Nueva Generación del Freseo, y a alias 'Rulay', coordinador de sicarios. La banda delinque principalmente en Barranquilla y Soledad, Atlántico. El presidente Abelardo De La Espriella anunció el golpe en X y aseguró que no habrá territorios vedados para la Fuerza Pública.

¡Cayeron en Cali! Capturados dos cabecillas de la banda que aterrorizaba a Barranquilla y Soledad

La Policía Nacional capturó este 2 de noviembre en Cali, Valle del Cauca, a alias «Joel Piraña», segundo cabecilla de la estructura criminal La Nueva Generación del Freseo, y a alias «Rulay», coordinador de sicarios de esa organización. El anuncio lo hizo el presidente Abelardo De La Espriella a través de su cuenta de X.

Aunque las capturas se materializaron en la capital del Valle del Cauca, ciudad a donde habrían llegado intentando evadir el cerco de las autoridades, la banda delinque principalmente en Barranquilla y su área metropolitana, especialmente en el municipio de Soledad, Atlántico, donde según el mandatario aterrorizaban a comerciantes y empresarios mediante amenazas y extorsiones.

¿Quiénes son los capturados?

De acuerdo con la información entregada por el presidente, alias «Joel Piraña» responde al nombre de Joel Llanes y era el segundo cabecilla de la organización. Cuenta con más de diez años de trayectoria criminal y era el principal enlace de alias «El Menor», señalado como el máximo jefe de la estructura.

Entre las funciones de «Joel Piraña» estaban la coordinación de homicidios selectivos, el manejo de las extorsiones y las actividades relacionadas con el narcotráfico, además del recaudo y la administración de las rentas ilícitas de la banda, lo que lo convertía en una pieza clave del andamiaje criminal.

El otro capturado es Eduardo Correa, alias «Rulay», quien según el reporte oficial se desempeñaba como coordinador de sicarios de la organización, es decir, era el encargado de poner en marcha los planes violentos de la estructura en su zona de influencia.

Una banda de 45 integrantes que opera en el Caribe

Según el organigrama de la estructura que compartió el propio jefe de Estado, La Nueva Generación del Freseo tendría unos 45 integrantes y su cabecilla principal es William Vizcaíno, alias «El Menor», contra quien continúan los operativos de las autoridades.

Debajo de la cúpula, la banda tiene cabecillas intermedios encargados de las finanzas ilícitas, las alianzas criminales, la coordinación de la extorsión, el brazo militar y el control de zonas, lo que muestra el nivel de organización del grupo que mantenía atemorizados a comerciantes y empresarios de Barranquilla y Soledad.

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«El miedo cambió de bando»: el mensaje del presidente

A través de un extenso trino en X, De La Espriella celebró el resultado operativo de la Policía Nacional, que se enmarca en la estrategia presidencial BOSUR, y aseguró que con estas capturas se golpea directamente la línea de mando de la organización criminal.

«Con estas capturas golpeamos la línea de mando de esa organización y debilitamos su capacidad para ordenar asesinatos, extorsionar a los ciudadanos y expandir sus actividades criminales en el Caribe colombiano», afirmó el mandatario, que también reconoció el trabajo de los uniformados.

El presidente además envió una advertencia a todos los criminales del país: «No importa dónde se escondan, los vamos a encontrar y a llevar ante la justicia», y remató con una de sus frases insignia: «El que la hace, la paga. En Colombia no habrá territorios vedados para la Fuerza Pública».

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¿Qué sigue tras el golpe a la estructura?

Los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades y deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes, en los que se establecerán sus responsabilidades penales por los delitos que se les atribuyen.

Para el Gobierno, la caída de alias «Joel Piraña» y alias «Rulay» debilita la capacidad de la estructura para seguir ordenando homicidios y extorsionando a los ciudadanos en el Caribe colombiano, mientras continúa la persecución contra alias «El Menor», el máximo cabecilla de la banda, y el resto de integrantes de la organización.