¡Mano dura! Presidente De la Espriella ordenó militarización inmediata de Cúcuta tras ola de ataques

Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la militarización inmediata y temporal de Cúcuta por la crisis de orden público. El Ejército y la Policía reforzarán el control territorial en la ciudad. Los operativos urbanos empiezan el martes 3 de noviembre y el mandatario viajará la próxima semana.