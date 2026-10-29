¡Mano dura! Presidente De la Espriella ordenó militarización inmediata de Cúcuta tras ola de ataques
Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la militarización inmediata y temporal de Cúcuta por la crisis de orden público. El Ejército y la Policía reforzarán el control territorial en la ciudad. Los operativos urbanos empiezan el martes 3 de noviembre y el mandatario viajará la próxima semana.
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