Resumen: Dos hombres, ‘El Costeño’ y ‘El Mueco’, fueron enviados a la cárcel como presuntos responsables de extorsionar y agredir a una trabajadora sexual trans en Medellín durante más de una década. Según la denuncia, los procesados exigían pagos a la víctima para permitirle trabajar en el sector Villanueva y la agredieron físicamente en varias ocasiones, incluso con objetos cortopunzantes. Los acusados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía por el delito de extorsión agravada.

¡Cayeron ‘El Costeño’ y ‘El Mueco’! Presuntos responsables de extorsionar y agredir a trabajadora sexual trans en Medellín

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Argenis Barrios, alias ‘El Costeño’, y Vicent Ballesteros , alias ‘El Mueco’, señalados como responsables de extorsionar a una trabajadora sexual trans en la Comuna 10 de Medellín.

Según la denuncia de la víctima, los hechos comenzaron en enero de 2013, cuando los procesados la abordaron y le exigieron dinero a cambio de permitirle trabajar en el sector Villanueva. Ante amenazas de muerte, la mujer pagó la denominada “vacuna” durante dos meses.

El 13 de abril de ese mismo año, los acusados habrían dejado inconsciente a la trabajadora tras golpearla en la cabeza con un objeto cortopunzante. A pesar de la agresión, la víctima regresó al día siguiente a su trabajo y fue nuevamente atacada con la intención de obligarla a abandonar la zona.

Esto le podría interesar: ¡Medellín se pone los tenis! Nace ‘RunnInder’, la primera comunidad oficial de corredores del Inder

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Tras varios años, en 2024, la mujer volvió a laborar en el mismo sector. El 24 de diciembre de ese año, los presuntos extorsionistas le exigieron 300.000 pesos por continuar trabajando. Al negarse, la agredieron nuevamente, y tres días después la lesionaron con un arma cortopunzante.

El pasado 31 de julio, ‘El Costeño’ habría vuelto a amenazarla de muerte por dinero y, ante la negativa de la víctima, la golpeó en la cabeza con un objeto contundente.

Los procesados no aceptaron los cargos imputados por un fiscal de la seccional Medellín por el delito de extorsión agravada, y ahora permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.