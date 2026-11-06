Resumen: La Fiscalía capturó en Cartagena y Medellín a dos ciudadanos rusos pedidos en extradición por EE.UU., señalados de integrar una red que enviaba cocaína en veleros hacia Norteamérica y Europa; los vinculan con 77 kilos hallados en Luisiana en mayo de 2025.

¡Cayeron dos rusos buscados por EE.UU.! Uno estaba en un muelle de Cartagena y otro en El Poblado

Foto: Fiscalía

Un nuevo golpe contra el narcotráfico internacional se registró este viernes 6 de noviembre en Colombia. La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura, con fines de extradición, de dos ciudadanos rusos requeridos por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico de cocaína.

Los operativos se realizaron de manera simultánea en dos ciudades del país. Uno de los extranjeros fue capturado en el muelle de Cartagena, mientras que el otro fue ubicado en el sector de El Poblado, en Medellín. Ambos quedaron a disposición de las autoridades colombianas.

Los procedimientos estuvieron a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Armada Nacional y de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Una organización transnacional con presencia en la Costa Atlántica

De acuerdo con el requerimiento emitido por una Corte del Distrito Este de Luisiana, los dos ciudadanos rusos presuntamente integrarían una organización transnacional conformada por colombianos y europeos, con presencia en la Costa Atlántica y el Golfo de Urabá.

Según la investigación, la estructura criminal se dedicaba al envío de grandes cantidades de clorhidrato de cocaína hacia destinos internacionales, principalmente Estados Unidos y Europa. Para lograrlo, habría utilizado embarcaciones tipo velero en las que ocultaba los cargamentos de estupefacientes.

La cocaína era trasladada inicialmente desde Bogotá y Medellín hacia diferentes puntos de la Costa Atlántica y el Golfo de Urabá. En esos lugares, los integrantes de la organización presuntamente acondicionaban las embarcaciones para camuflar la droga y facilitar su posterior salida hacia otros países.

Los roles que les atribuyen

Las autoridades estadounidenses señalan que el hombre capturado en Cartagena tendría como función coordinar la logística de los cargamentos, mientras que el detenido en Medellín sería el encargado de conseguir y adecuar los veleros, además de organizar sus respectivas tripulaciones.

Uno de los hechos mencionados en el informe corresponde al hallazgo de 77 kilogramos de clorhidrato de cocaína, descubierto por las autoridades estadounidenses el 25 de mayo de 2025 en Metairie, Luisiana. Según la Fiscalía, los dos ciudadanos rusos estarían relacionados con el envío de ese cargamento, que hace parte de los elementos considerados dentro de la investigación adelantada por Estados Unidos.

La modalidad de usar veleros como medio de transporte dificulta la detección por parte de las agencias de control marítimo, debido a que estas embarcaciones se desplazan a menor velocidad y con patrones de navegación menos predecibles que las lanchas rápidas, el método más asociado al narcotráfico en el Caribe.

Extradición en trámite

Tras las capturas, se indicó que se adelantarán las comunicaciones correspondientes por los canales diplomáticos con la justicia estadounidense, con el propósito de formalizar la solicitud de extradición.

Los requerimientos están relacionados con cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Mientras avanza el procedimiento, los dos ciudadanos rusos permanecerán a disposición de las autoridades colombianas.

De concretarse la extradición, los dos extranjeros deberán responder ante una corte federal de Estados Unidos por su presunta participación en esta red dedicada al tráfico de cocaína hacia Norteamérica y Europa.

Este caso se conoce un día después de otra captura de corte internacional en el país: la de un juez mexicano requerido en extradición por Estados Unidos, señalado de favorecer a integrantes del Cártel de Sinaloa, que fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando pretendía regresar a Ciudad de México. En julio pasado, además, se aprobó la extradición de otro ciudadano ruso señalado de participar en una red de narcotráfico que enviaba droga hacia San Petersburgo y Moscú.

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