Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Policía capturó a presuntos atracadores tras una balacera en el sector de Manila, El Poblado

    ¡No les tembló la mano! Una patrullera de la Policía enfrentó a disparos a dos atracadores en Manila, El Poblado.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Policía capturó a presuntos atracadores tras una balacera en el sector de Manila, El Poblado
    Foto de X @FicoGutiérrez
    Policía capturó a presuntos atracadores tras una balacera en el sector de Manila, El Poblado

    Resumen: Dos atracadores fueron capturados en el sector de Manila, El Poblado, tras una persecución y enfrentamiento a disparos con la Policía de Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La tranquilidad del exclusivo sector de Manila, en El Poblado, se vio interrumpida este jueves 12 de enero por una intensa persecución policial que terminó en un intercambio de disparos.

    Según dio a conocer el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de redes sociales, una patrulla de la Policía Nacional logró la captura de dos sujetos señalados como presuntos atracadores, quienes momentos antes habían omitido una orden de pare, desencadenando una peligrosa huida.

    En un intento desesperado por escapar, uno de los presuntos criminales desenfundó un arma y apuntó directamente contra los policías.

    Lea también: ¡Adiós al polvero! Entregan la moderna cancha sintética La Mansión en Villa Hermosa

    Ante la amenaza inminente, una de las patrulleras de la unidad reaccionó haciendo uso de su arma de dotación, impactando a uno de los sospechosos.

    El alcalde Gutiérrez fue enfático al respaldar la acción oficial tras la captura, lanzando una advertencia directa a las estructuras delictivas que operan en la zona.

    “El mensaje es claro: ni con la ciudadanía ni con nuestros policías se pueden meter. Duro contra los bandidos”, sentenció el mandatario.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    El presunto delincuente herido fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia, mientras que el otro cómplice fue conducido para su respectiva judicialización.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.