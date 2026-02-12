Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Dos atracadores fueron capturados en el sector de Manila, El Poblado, tras una persecución y enfrentamiento a disparos con la Policía de Medellín.

Policía capturó a presuntos atracadores tras una balacera en el sector de Manila, El Poblado

La tranquilidad del exclusivo sector de Manila, en El Poblado, se vio interrumpida este jueves 12 de enero por una intensa persecución policial que terminó en un intercambio de disparos.

Según dio a conocer el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de redes sociales, una patrulla de la Policía Nacional logró la captura de dos sujetos señalados como presuntos atracadores, quienes momentos antes habían omitido una orden de pare, desencadenando una peligrosa huida.

En un intento desesperado por escapar, uno de los presuntos criminales desenfundó un arma y apuntó directamente contra los policías.

Ante la amenaza inminente, una de las patrulleras de la unidad reaccionó haciendo uso de su arma de dotación, impactando a uno de los sospechosos.

El alcalde Gutiérrez fue enfático al respaldar la acción oficial tras la captura, lanzando una advertencia directa a las estructuras delictivas que operan en la zona.

“El mensaje es claro: ni con la ciudadanía ni con nuestros policías se pueden meter. Duro contra los bandidos”, sentenció el mandatario.

El presunto delincuente herido fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia, mientras que el otro cómplice fue conducido para su respectiva judicialización.

Capturados dos atracadores‍♂️

Una patrulla de la Policía en el sector de Manila, El Poblado, y luego de una persecución de una moto sospechosa que hizo caso omiso a la orden de detenerse, logró la captura de estos dos ladrones. La policía incluso debió utilizar su arma de… pic.twitter.com/Dy5GqvA8ZF — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 12, 2026

