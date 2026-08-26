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Resumen: En Ciudad Bolívar, Antioquia, tropas del Ejército, en coordinación con la Policía, capturaron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo. Durante el operativo fueron incautados una pistola, un proveedor, cartuchos, material alusivo a la organización, dos celulares y $5 millones en efectivo. Los capturados y los elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

¡Cayeron con plata y un arma! Capturan a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Antioquia

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía de Antioquia permitió la captura de dos hombres señalados de pertenecer presuntamente al Clan del Golfo en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia.

El procedimiento estuvo a cargo de tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada, quienes realizaron la operación en coordinación con la Policía de Antioquia.

Durante el procedimiento, las autoridades también encontraron varios elementos que quedaron bajo su custodia como parte de la actuación adelantada en contra de los presuntos integrantes de esta estructura criminal.

Arma, munición y dinero, entre lo incautado

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante la operación fueron incautados una pistola y un proveedor, además de varios cartuchos.

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A estos elementos se sumaron dos teléfonos celulares y cinco millones de pesos en efectivo. También fue encontrado material alusivo al Clan del Golfo, grupo al que las autoridades atribuyen presuntamente la pertenencia de los dos capturados.

Los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes junto con las personas detenidas, para que se adelanten los procedimientos correspondientes.

La operación fue desarrollada en el marco de las acciones de seguridad adelantadas por la Fuerza Pública en Ciudad Bolívar y contó con la participación coordinada de unidades militares y policiales.

Las autoridades deberán continuar con el proceso correspondiente para determinar la situación jurídica de los dos capturados y establecer las responsabilidades a las que haya lugar.