Resumen: Corantioquia reportó una reducción del 3,4 % en la deforestación durante 2025, cuando la pérdida de cobertura boscosa pasó de 5.559 a 5.367 hectáreas. La entidad destacó que la tendencia a la baja se mantiene desde 2020, aunque persisten amenazas como la ganadería extensiva, la tala ilegal, la ampliación de la frontera agrícola y la extracción ilícita de minerales. En Antioquia, la deforestación también disminuyó un 1,8 %, con 7.065 hectáreas afectadas durante el año.

¡Buenas noticias para los bosques! Corantioquia reportó una reducción de la deforestación en 2025

La pérdida de cobertura boscosa en la jurisdicción de Corantioquia registró una disminución durante 2025, de acuerdo con las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). El reporte señala que la deforestación pasó de 5.559 hectáreas en 2024 a 5.367 hectáreas en 2025, lo que representa una reducción del 3,4 %.

La disminución hace parte de una tendencia que, según Corantioquia, se viene presentando desde 2020 y abarca los 80 municipios que hacen parte de su jurisdicción. Con este comportamiento, la Corporación señala que actualmente se conservan 977.698 hectáreas de bosque natural en el territorio.

Estos ecosistemas cumplen funciones relacionadas con la regulación de caudales, la infiltración del agua y la acumulación en los acuíferos, además de contribuir a la conservación de la biodiversidad en diferentes zonas del departamento.

Uno de los territorios que también presentó una variación favorable fue la Serranía de San Lucas, donde la deforestación se redujo en 1,7 % durante el periodo reportado.

Frente a los resultados, la directora general de Corantioquia, Liliana María Taborda González, señaló que la reducción representa un resultado positivo para las comunidades y los ecosistemas, pero advirtió que las cifras no significan que las acciones de protección puedan disminuir. La funcionaria destacó la necesidad de mantener las labores de control y conservación en las zonas donde persisten presiones sobre los bosques.

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Entre las principales causas directas de la deforestación identificadas por el IDEAM en la jurisdicción de Corantioquia se encuentran la praderización relacionada con el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva y la construcción de infraestructura de transporte no planificada.

A estas presiones se suman los cultivos de uso ilícito, la ampliación de la frontera agrícola, la tala ilegal y la extracción ilícita de minerales, actividades que continúan representando desafíos para la protección de los bosques.

En respuesta a estas problemáticas, Corantioquia ha desarrollado diferentes estrategias y proyectos orientados a la conservación y a la transformación de actividades que ejercen presión sobre los ecosistemas. Entre ellos se encuentran Formalizar para Regenerar, Minería y Ganadería Regenerativa y el proyecto Sembremos Confianza, además de alianzas con distintos sectores productivos.

La Corporación también plantea mantener su presencia en las subregiones consideradas más vulnerables, mediante acciones articuladas con organizaciones, administraciones municipales y líderes comunitarios.

Antioquia también presentó una reducción

Las cifras del IDEAM muestran que la disminución no se presentó únicamente en la jurisdicción de Corantioquia. En el conjunto del departamento de Antioquia, la deforestación pasó de 7.197 hectáreas en 2024 a 7.065 hectáreas en 2025, es decir, 132 hectáreas menos, equivalente a una reducción del 1,8 %.

De las 7.065 hectáreas deforestadas en Antioquia durante 2025, 5.367 correspondieron a la jurisdicción de Corantioquia. Según los datos entregados, esta cifra representa el 75,97 % de la deforestación registrada en el departamento y el 4,5 % del total nacional.

Aunque los resultados muestran una reducción frente al año anterior, la pérdida de bosque continúa siendo un fenómeno presente en el territorio. Por ello, Corantioquia mantiene el llamado a fortalecer las acciones de prevención, control y conservación junto con las comunidades y los diferentes actores que tienen presencia en las zonas boscosas.