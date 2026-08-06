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Resumen: Dos operativos en Bogotá dejaron ocho capturas, entre ellas siete presuntos integrantes de la estructura ‘El Mesa’, señalada de estar vinculada al tráfico de estupefacientes y homicidios. Durante los procedimientos también fueron incautadas diferentes sustancias, armas, municiones y elementos relacionados con la actividad ilícita. En un segundo caso, un hombre fue detenido con 69 kilos de marihuana, 165 gramos de cocaína y 12 cartuchos.

¡Cayeron con 69 kilos de marihuana! Capturan a ocho presuntos integrantes de ‘El Mesa’ en Bogotá

Dos operativos contra el tráfico de estupefacientes dejaron en Bogotá la captura de siete presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘El Mesa’ y la incautación de 69 kilogramos de marihuana en un segundo caso.

Las acciones fueron desarrolladas por la Policía, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad. Uno de los operativos se realizó en las localidades de San Cristóbal y Suba, mientras que el otro tuvo lugar en el barrio San Martín Sur.

Operativo permitió capturar a ocho personas

Como parte de una investigación contra ‘El Mesa’, fueron realizadas seis diligencias de registro y allanamiento en San Cristóbal y Suba, que terminaron con la captura en flagrancia de ocho personas. Según las pesquisas, siete de ellas serían integrantes de esta estructura, señalada de estar relacionada con el tráfico de estupefacientes y homicidios en Bogotá.

La organización tendría presencia en los barrios Tibabuyes Occidental, Rincón Norte y Puerta al Sol.

Entre los detenidos está alias ‘Barbas’, señalado como presunto administrador y encargado de recaudar el dinero obtenido mediante la venta de estupefacientes y coordinar su distribución. La Policía indicó que registra anotaciones por homicidio, violencia intrafamiliar, uso de documento falso y falsedad personal.

También fue capturado alias ‘Oso’, señalado como presunto jefe de sicarios y responsable de la logística de la estructura. Según la investigación, registra cinco anotaciones por tráfico de estupefacientes, fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego, amenazas, lesiones personales, homicidio y constreñimiento ilegal.

Alias ‘Vives’, de 21 años, presuntamente cumplía funciones como sicario. Por su parte, ‘Liz’, ‘La Abuela’ y ‘Tomás’ serían los encargados de dosificar y almacenar estupefacientes y armas en sus residencias.

Finalmente, alias ‘Eliecer’ es señalado de almacenar armas de fuego y modificar armas traumáticas.

‘El Mesa’ tendría millonarias rentas ilícitas

La investigación estableció que la estructura obtendría rentas ilícitas cercanas a los 100 millones de pesos semanales.

Además, según las autoridades, sus integrantes realizarían relevos mensuales desde Antioquia hacia Bogotá con el propósito de evadir los controles, utilizando diferentes documentos de identificación.

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Durante los allanamientos fueron incautadas 3.200 dosis de marihuana, 1.145 dosis de base de coca y 156 cápsulas de clorhidrato de cocaína.

También se encontraron 2.000 unidades de papel para cigarrillo, 600 papeletas tipo Ziploc, siete grameras, 45 cartuchos calibre 5.56, un arma de fuego traumática, seis tarjetas SIM, tres celulares y un cuaderno con registros contables relacionados, según las autoridades, con la actividad ilícita.

¿Qué pasó con los capturados?

Los ocho detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Posteriormente, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento domiciliaria a seis de ellos, luego de que aceptaran los cargos. Otro de los capturados quedó en libertad al no registrar antecedentes judiciales.

Segundo operativo dejó 69 kilos de marihuana incautados

En un caso distinto, las autoridades capturaron a un hombre en el barrio San Martín Sur, quien tenía en su poder 69 kilogramos de marihuana, 165 gramos de cocaína y 12 cartuchos.

El detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Con ambos procedimientos se afectaron actividades relacionadas con el tráfico de drogas en diferentes sectores de Bogotá. Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de los respectivos procesos judiciales.