Resumen: Colombia estuvo cerca de un racionamiento de energía el 28 y 29 de septiembre por falta de capacidad. XM advierte que podría repetirse entre marzo y abril de 2027 por El Niño.

¡Casi nos quedamos sin luz! Colombia estuvo a punto de racionamiento en septiembre

Colombia estuvo a punto de tener racionamiento de energía eléctrica el 28 y el 29 de septiembre de 2026, porque el sistema no tenía capacidad suficiente para cubrir la demanda nacional. Así lo reveló XM, la empresa que opera el sistema eléctrico del país, que además advirtió que una situación similar podría repetirse entre marzo y abril de 2027 por cuenta del fenómeno de El Niño.

La alerta la dio Juan Carlos Morales, gerente general (e) de XM, durante el Congreso de Mercados de Energía Mayorista (MEM 2026), que se realiza en Cartagena. Según explicó, en esos dos días la capacidad disponible llegó al límite y fue necesario acudir a empresas generadoras que no estaban programadas para operar.

«Nos quedamos sin capacidad para atender la demanda de energía eléctrica en Colombia», afirmó Morales, quien reconoció que el país casi tuvo que programar racionamientos en el Sistema Interconectado Nacional por déficit de potencia.

Aunque finalmente no hubo cortes programados, lo ocurrido encendió las alarmas sobre la capacidad de respuesta del sistema eléctrico frente a escenarios de alta demanda y condiciones climáticas adversas.

¿Por qué el sistema se quedó corto en septiembre?

De acuerdo con XM, en esas jornadas el consumo de los usuarios superó la disponibilidad de generación que habían declarado las empresas.

La explicación está en la diferencia entre la capacidad instalada y la que realmente está disponible. Colombia tiene 22.500 megavatios de capacidad instalada para atender una demanda máxima de 13.000 megavatios. Sin embargo, la disponibilidad efectiva en horas de la noche ha venido disminuyendo año tras año.

Esto ocurre porque los mayores picos de consumo se presentan en la noche, cuando el sistema no cuenta con los parques solares. Esta tecnología aporta cerca de 20 gigavatios hora al día en su momento de mayor radiación, pero no genera después de que cae el sol.

«Un sistema que tiene 22.500 megavatios para atender una demanda de 13.000 megavatios sí puede llegar a esa situación», advirtió Morales, quien aseguró que XM está anticipando un escenario que podría presentarse a finales del próximo verano.

Según el gerente (e) de XM, la estrechez en el suministro podría volver entre marzo y abril de 2027, cuando los embalses estén en sus niveles más bajos. Por eso, el riesgo de racionamiento vuelve a estar sobre la mesa para los primeros meses del próximo año.

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Morales indicó que hay una probabilidad del 100 por ciento de que El Niño sea fuerte o muy fuerte en Colombia hasta marzo de 2027, lo que lo convertiría en uno de los más intensos de los últimos años. Este fenómeno ya ha traído lluvias históricamente bajas y temperaturas sin precedentes que afectan los embalses.

En lo que va de octubre, los aportes de agua al Sistema Interconectado Nacional (SIN) están apenas en el 60 por ciento de la media histórica. En regiones clave como Antioquia, la cifra baja hasta el 40 por ciento. Además, se espera que el panorama empeore en los meses más secos: diciembre, enero y febrero.

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A la falta de agua se suma el desgaste de la red de transmisión de energía. Las restricciones en zonas como Antioquia, la región Caribe, el Nordeste Oriental y el Suroccidental obligaron a emitir 364 instrucciones de desconexión entre abril y septiembre.

En ese periodo se acumularon 28.310 megavatios de demanda que no pudo ser atendida por la debilidad de la red. Morales advirtió que, a medida que crezca la demanda, habrá incrementos de racionamiento en el Sistema Interconectado Nacional por esa misma razón.

Frente a este panorama, XM hizo un llamado a la coordinación entre los distintos actores del sector energético para garantizar la confiabilidad del suministro durante la etapa más crítica de El Niño.

El nivel de los embalses y la disponibilidad de generación serán factores clave para medir los riesgos que podría enfrentar el país en el primer trimestre de 2027, cuando podrían coincidir condiciones climáticas desfavorables y una mayor dificultad para atender la demanda de energía.

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