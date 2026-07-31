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Resumen: La Policía incautó 497 kilos de cocaína en Cali, capturó a una persona e inmovilizó el vehículo en el que era transportada. Según las autoridades, el cargamento había sido producido en Cauca y tenía como destino Casanare antes de ser enviado al exterior mediante pistas clandestinas. El operativo representó una afectación superior a $2.000 millones para las rentas del narcotráfico.

Cayeron 497 kilos de cocaína en Cali: el cargamento tenía ruta hacia el exterior

Un operativo de la Policía en Cali permitió la incautación de 497 kilogramos de cocaína que eran transportados en un vehículo. Durante el procedimiento, una persona fue capturada y el automotor utilizado para movilizar el cargamento quedó inmovilizado.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la droga había sido producida en el departamento del Cauca y estaba siendo trasladada hacia Casanare. Posteriormente, el cargamento sería enviado al exterior mediante el uso de pistas clandestinas.

El procedimiento representa un golpe a las actividades económicas relacionadas con el narcotráfico, debido a la cantidad de estupefaciente que fue retirada de circulación.

El recorrido que tendría el cargamento

Según la información conocida tras el operativo, la cocaína tenía un recorrido que comenzaba en el Cauca. Desde ese departamento fue movilizada por carretera hasta Cali, donde las autoridades lograron interceptar el vehículo que transportaba los 497 kilogramos.

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El destino posterior del cargamento habría sido Casanare. Desde allí, de acuerdo con lo informado por la Policía, la droga pretendía salir del país a través de pistas clandestinas.

¡ Í! En Cali, la @PoliciaColombia incautó 497 kilogramos de cocaína, capturaron a una persona e inmovilizaron el vehículo en el que era transportado el cargamento. La droga había sido producida en el Cauca, pretendía… pic.twitter.com/jBGtRyF9bt — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) July 31, 2026 Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Las autoridades no entregaron en la información divulgada mayores detalles sobre la persona capturada ni sobre el vehículo inmovilizado.

Millonario golpe a las rentas del narcotráfico

La Policía señaló que la incautación representa una afectación económica superior a los $2.000 millones para las rentas del narcotráfico.

Además, las autoridades estimaron que con el decomiso se evitó la comercialización de aproximadamente 1,2 millones de dosis de cocaína.

El resultado hace parte de las acciones de las autoridades contra las estructuras y actividades económicas relacionadas con el tráfico de estupefacientes en el país.

El cargamento quedó bajo custodia de las autoridades luego de ser interceptado en Cali, mientras la persona capturada deberá responder dentro del proceso correspondiente por los hechos relacionados con el transporte de la droga.

La Policía destacó el resultado como parte de los operativos dirigidos a afectar las economías criminales que, según las autoridades, contribuyen al financiamiento de hechos violentos en Colombia.