Resumen: La Policía de Bogotá, a través del GAULA, capturó a 12 personas señaladas de participar en casos de extorsión en distintas localidades de la ciudad, en operativos realizados el 15 de junio de 2026. Las autoridades destacaron que estas acciones permitieron frenar amenazas e intimidaciones contra ciudadanos, además de lograr una reducción del 20 % en este delito en 2026 e insistieron en la importancia de denunciar a la Línea 123.

¡Cayeron 12! Golpe en Bogotá a extorsionistas que se hacían pasar por ‘Satanás’ y el ‘Tren de Aragua’

La Policía de Bogotá, a través del GAULA, realizó un operativo contra la extorsión que dejó como resultado la captura de 12 personas señaladas de participar en distintos casos de amenazas, intimidaciones y exigencias económicas en la capital del país.

Las acciones se llevaron a cabo este lunes festivo 15 de junio de 2026, como parte de la ofensiva contra este delito que afecta a ciudadanos, comerciantes y otros sectores de la ciudad.

Capturas en distintas localidades de Bogotá

Uno de los casos más relevantes se registró en la localidad de Puente Aranda, donde un hombre fue sorprendido en flagrancia cuando recibía 10 millones de pesos que, presuntamente, exigía a una víctima a cambio de no atentar contra su seguridad. Según las investigaciones, el detenido se hacía pasar como integrante de estructuras criminales conocidas como ‘Los Guaros’ y ‘Satanás’ para generar intimidación.

En otro procedimiento adelantado en Los Mártires, fue capturado un hombre que, al parecer, utilizaba el nombre del ‘Tren de Aragua’ para amenazar a una modelo webcam, a quien exigía dinero bajo la amenaza de divulgar material íntimo.

Esto le podría interesar: ¡Se refuerza la búsqueda! Elevan a 200 millones la recompensa por cabecilla del Frente 36, alias ‘Pimpón’

Por su parte, en la localidad de Santa Fe, las autoridades detuvieron a un sujeto que exigía siete millones de pesos a cambio de devolver una motocicleta hurtada. El hombre, además, afirmaba tener presuntos contactos en la SIJIN para respaldar sus amenazas.

Se hacían pasar por integrantes de grupos criminales para sembrar miedo y extorsionar a sus víctimas. Pero no eran tan intocables como querían aparentar. Gracias al trabajo del GAULA y la Fiscalía, 12 presuntos extorsionistas fueron capturados en Bogotá. Entre ellos hay sujetos… pic.twitter.com/dtTZS9iueU Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 15, 2026

En Suba, otro operativo permitió la captura de un presunto extorsionista que intimidaba a un comerciante y a sus empleados, exigiendo una suma de dinero a cambio de no afectar su integridad y la de su negocio.

Judicialización y balance de las autoridades

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, y siete de ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades destacaron que estos operativos han contribuido a una reducción cercana al 20 % en los casos de extorsión en lo corrido de 2026 en la ciudad.

Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, resaltando que la denuncia oportuna es clave para fortalecer la lucha contra este delito.