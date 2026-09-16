Resumen: Atacaron con drones el radar 3D de la Aeronáutica Civil en El Carmelo, Candelaria, Valle: se escucharon 3 explosiones. Es el primer radar civil 3D del país, costó $41.400 millones y es clave para el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Atacan con drones el radar 3D de la Aeronáutica Civil en Valle del Cauca

En la mañana de este miércoles 16 de septiembre se registró un ataque con drones contra el radar 3D de la Aeronáutica Civil, ubicado en el corregimiento de El Carmelo, zona rural de Candelaria, Valle del Cauca.

La comunidad de la zona reportó haber escuchado por lo menos tres explosiones y, al verificar lo que estaba sucediendo, evidenciaron que los explosivos estaban dirigidos contra esta estructura. “Atención, la guerrilla está atacando con drones las antenas”, expresó con angustia un habitante de la zona.

La comunidad de El Carmelo tuvo que buscar refugio en viviendas y en lugares seguros mientras pasaba el ataque, que se registró a pocos kilómetros de Cali. Las detonaciones afectaron la esfera del radar.

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El radar había sido instalado en el año 2025 y es el primer radar 3D civil instalado en Colombia. Fue inaugurado en julio de 2025, con una inversión de 41.400 millones de pesos, y pretendía apoyar la vigilancia aérea de las operaciones y detectar aeronaves clandestinas. Es clave para la operación aérea del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira.

Físicamente, la infraestructura está compuesta por una torre de 30 metros de altura, equipada con una estructura metálica de aproximadamente 10 toneladas de peso, sobre la cual se encuentra la esfera que protege el sistema de radar. Este equipo permite detectar y hacer seguimiento a las aeronaves, estableciendo datos como su altura, velocidad, distancia y rumbo, incluso cuando una aeronave no tiene activo su transpondedor.

Las autoridades se desplazan hasta el lugar para verificar los daños y establecer las circunstancias del ataque. De manera preliminar, la acción estaría relacionada con las disidencias de las FARC.

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