‘Niños siguen siendo víctimas’: Antioquia reporta siete nuevos lesionados por pólvora en las últimas horas

Resumen: Antioquia registra 59 lesionados por pólvora en la temporada navideña. La Gobernación refuerza su campaña Soy Antipólvora y alerta por ocupación del 100 % en unidades de quemados.

La campaña Soy Antipólvora volvió a tomar fuerza en Antioquia en medio de un panorama preocupante: el uso indebido de pólvora sigue dejando víctimas durante las celebraciones decembrinas.

Según el último informe del Instituto Nacional de Salud, emitido entre las 8:00 a.m. del 9 de diciembre y las 8:00 a.m. del 10 de diciembre, el departamento sumó siete nuevos lesionados, alcanzando un total de 59 casos en la temporada 2025–2026.

Los hechos registrados dan cuenta de la gravedad del problema. En Medellín, un joven de 18 años perdió varios dedos tras manipular voladores, mientras que un menor de 5 años sufrió quemaduras en una pierna por juegos pirotécnicos.

En Zaragoza, un adolescente de 14 años resultó afectado con quemaduras leves, y en Itagüí un adulto terminó con una lesión ocular mientras observaba luces de bengala.

La situación no fue distinta en otros municipios. En Girardota, un hombre de 28 años presentó quemaduras de segundo grado y amputación parcial al encender papeletas.

En Bello, una niña de apenas 3 años sufrió heridas en el cuello por chispitas, mientras que en Remedios un joven de 21 años presentó quemaduras y laceraciones en brazos y piernas por voladores.

Aunque no se han reportado intoxicaciones por fósforo blanco ni por metanol, la alerta es alta: la ocupación en las unidades de atención a quemados del departamento se encuentra al 100%, lo que limita la capacidad de respuesta ante nuevos casos.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a las familias para prevenir más lesiones, proteger a los menores y evitar el uso de artefactos pirotécnicos durante las fiestas.

