Resumen: El problema no es una simple falla de seguridad, sino un caso de "negligencia, permisividad y posible corrupción", denuncia la concjeal Claudia Caarrasquilla sobre la reciente fuga de un peligroso guerrillero de la Cárcel de Itagüí

Fuga y descontrol en Cárcel de Itagüí es una «Vergüenza Nacional»: Claudia Carrasquilla

Minuto30.com .- La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla Minami, ha denunciado con vehemencia la situación de descontrol en la cárcel de Itagüí, calificándola como una “VERGÜENZA NACIONAL” tras la reciente fuga de un peigroso recluso.

Escándalo por Permisividad

Carrasquilla reveló que el escape de un guerrillero se produjo “como si nada” y evidenció un ambiente de total permisividad dentro del penal. La concejal señaló que había “fiesta, mujeres entrando y saliendo y las puertas abiertas como si fuera un centro comercial”.

Lo de la cárcel de Itagüí es una VERGÜENZA NACIONAL.

Un guerrillero se fuga como si nada mientras adentro había fiesta, mujeres entrando y saliendo y las puertas abiertas como si fuera un centro comercial. Esto no es una falla de seguridad: es negligencia, permisividad y posible… pic.twitter.com/CUr31pl70f — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) December 10, 2025

“Paz Total”

La líder política fue contundente al afirmar que el problema no es una simple falla de seguridad, sino un caso de “negligencia, permisividad y posible corrupción”. Vinculó directamente el caos carcelario a la política del gobierno nacional: “Ahí está pintada la ‘Paz Total’ de Gustavo Francisco: cárceles sin control y criminales privilegiados”.

Exigencia de Sanciones Inmediatas

Finalmente, la concejal exigió una intervención inmediata, una investigación seria y sanciones ejemplares. Enfatizó que “las cárceles NO pueden seguir siendo hoteles para delincuentes ni rutas de escape para cabecillas peligrosos”.

Aquí más Noticias de Medellín