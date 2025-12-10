Fuga y descontrol en Cárcel de Itagüí es una «Vergüenza Nacional»: Claudia Carrasquilla

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    Mujer intentó llevar unos 'baretos' a unos internos en la cárcel de Itagüí y ahora ella es la presa
    Foto: Inpec
    Resumen: El problema no es una simple falla de seguridad, sino un caso de "negligencia, permisividad y posible corrupción", denuncia la concjeal Claudia Caarrasquilla sobre la reciente fuga de un peligroso guerrillero de la Cárcel de Itagüí

    Minuto30.com .- La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla Minami, ha denunciado con vehemencia la situación de descontrol en la cárcel de Itagüí, calificándola como una “VERGÜENZA NACIONAL” tras la reciente fuga de un peigroso recluso.

    Escándalo por Permisividad

    Carrasquilla reveló que el escape de un guerrillero se produjo “como si nada” y evidenció un ambiente de total permisividad dentro del penal. La concejal señaló que había “fiesta, mujeres entrando y saliendo y las puertas abiertas como si fuera un centro comercial”.

    “Paz Total”

    La líder política fue contundente al afirmar que el problema no es una simple falla de seguridad, sino un caso de “negligencia, permisividad y posible corrupción”. Vinculó directamente el caos carcelario a la política del gobierno nacional: “Ahí está pintada la ‘Paz Total’ de Gustavo Francisco: cárceles sin control y criminales privilegiados”.
    Exigencia de Sanciones Inmediatas

    Finalmente, la concejal exigió una intervención inmediata, una investigación seria y sanciones ejemplares. Enfatizó que “las cárceles NO pueden seguir siendo hoteles para delincuentes ni rutas de escape para cabecillas peligrosos”.

