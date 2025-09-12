Resumen: Fuertes cruces entre Petro y Vicky Dávila por el caso de Nicolás Petro. La precandidata anunció una nueva imputación y Petro la acusó de usar información confidencial de la Fiscalía.

Petro defiende a su hijo Nicolás y asegura que el proceso está bajo ‘presiones indebidas’

El caso de Nicolás Petro sigue siendo un campo de batalla político. En un nuevo capítulo del escándalo, se desataron fuertes cruces entre el presidente Petro y Vicky Dávila, luego de que la precandidata presidencial revelara que el hijo del mandatario enfrentaría una nueva imputación.

La pelea estalló luego de que la Fiscalía le imputara nuevos delitos al hijo del mandatario, esta vez por presunto interés indebido en contratos para adultos mayores y personas con discapacidad que, según las autoridades, nunca se ejecutaron.

“Me alegra que finalmente se preocupe por el hijo que no crió. El que no estaba dispuesto a inmolarse por usted y terminó inmolándose”, aseguró Dávila en un mensaje con el que recordó que el exdiputado del Atlántico confesó los hechos de la campaña de 2022 y acordó colaborar con la justicia, pero luego se retractó.

«Contó todas las porquerías que hicieron para llegar al poder. Extrañamente, tras una visita suya, su hijo decidió no colaborar. ¿Por qué sería?», criticó la precandidata.

En una extensa publicación en X, el presidente Petro aseguró que nunca ha intervenido en el caso, pero denunció la existencia de «presiones indebidas» de funcionarios de la Fiscalía, a quienes acusó de tener un «enlace» con Vicky Dávila.

Según Petro, la precandidata habría obtenido y filtrado documentos reservados, anunciando la imputación de su hijo seis horas antes de que se hiciera formalmente. El presidente asegura que esto es un «uso abusivo de recursos públicos» y una «aberración judicial».

“El anuncio de la candidata lo hace a las 8 a.m., lo hace por redes y logos de su campaña. Pero la acción de la Fiscalía se hace a las 2 de la tarde de ese día. Eso indica que hay una articulación de mi contrincante y opositora… con funcionarios de la fiscalía”, afirmó el mandatario.

De esta manera, el presidente justifica su intervención pública en el caso, asegurando que su silencio se ha roto no para influir en la justicia, sino para denunciar que los derechos de su hijo están siendo vulnerados y utilizados con fines de proselitismo político.

La respuesta de Dávila no se hizo esperar. A través de la misma red social, defendió su derecho a denunciar la corrupción y cuestionó la supuesta neutralidad de Petro en el proceso.

Afirmé que no intervendría en el proceso penal de mi hijo, guardando las funciones de mi actual cargo. Lo he cumplido. Nadie que tenga que ver con el proceso contra mi hijo puede afirmar lo contrario. Por eso debo expresarme ahora, porque ahora sí hay presiones indebidas y no… pic.twitter.com/7wCOv61TZc — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 12, 2025

