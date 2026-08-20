Condenan a dos implicados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Resumen: A un año del crimen de Miguel Uribe Turbay, la justicia condenó a dos hombres señalados de cumplir roles clave en el asesinato del senador.

Cuando se cumple un año del asesinato de Miguel Uribe Turbay, la justicia dio un nuevo paso en el proceso contra quienes habrían participado en la planeación y ejecución del crimen. Una jueza penal especializada avaló un preacuerdo y condenó a dos de los involucrados.

Se trata de Jhorman David, alias ‘El Caleño’, quien recibió una pena de 15 años y 8 meses de prisión, y Cristian Camilo, condenado a 11 años y 7 meses. Ambos aceptaron los delitos que les fueron atribuidos y entregaron información a las autoridades sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Jhorman David habría tenido un papel de enlace dentro de la estructura criminal. El expediente señala que contactó al adolescente de 15 años que posteriormente ejecutó el ataque y habría mantenido comunicaciones con otros integrantes para impartir instrucciones relacionadas con el crimen.

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La Fiscalía también estableció que Cristian cumplió funciones logísticas. El hombre se habría ubicado en inmediaciones del parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, con la misión de recoger al menor después de que disparara contra el entonces senador.

Sin embargo, el adolescente fue interceptado durante su huida por integrantes del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay.

Los dos condenados fueron responsabilizados por delitos como homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, concierto para delinquir agravado y uso de menores en la comisión de delitos.

La decisión judicial se conoce mientras continúa la investigación para establecer la responsabilidad de los demás involucrados y determinar quiénes estuvieron detrás de la organización del asesinato.

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