Caso Liam Payne: excarcelan a los acusados de suministrar drogas al cantante; ¿qué pasará ahora?

Resumen: La justicia argentina ordenó la excarcelación de dos acusados vinculados al caso de Liam Payne, señalados de suministrarle sustancias antes de su muerte, al considerar que no existe riesgo de fuga ni de obstrucción. Aunque recuperaron la libertad, ambos siguen ligados al proceso judicial, que continúa para esclarecer lo ocurrido y determinar si enfrentarán un juicio.

La investigación por la muerte del cantante británico Liam Payne, ocurrida en octubre de 2024 en Buenos Aires, sumó un nuevo episodio tras una determinación judicial que cambió el rumbo del proceso. La jueza Karina Andrade resolvió conceder la excarcelación a dos de los implicados, lo que ha generado nuevas preguntas sobre el avance del caso.

El fallecimiento del exintegrante de One Direction se produjo el 16 de octubre de 2024, luego de una caída desde el interior del hotel donde se hospedaba en la capital argentina. De acuerdo con el informe forense, la muerte fue consecuencia de múltiples traumatismos y hemorragias, y se descartó la participación directa de terceros en el hecho.

No obstante, los análisis realizados durante la investigación señalaron que el artista había consumido alcohol y sustancias psicoactivas en los días previos. Los especialistas indicaron que esto habría influido en su estado al momento de la caída, destacando además la ausencia de maniobras de defensa, un elemento que sugiere un nivel de conciencia alterado.

Excarcelación y proceso judicial en curso

En el desarrollo del caso, cinco personas llegaron a ser vinculadas inicialmente. Sin embargo, tras la revisión de pruebas, tres de ellas —entre trabajadores del hotel y allegados al cantante— fueron desvinculadas del proceso. Actualmente, los únicos que continúan bajo investigación son Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra.

Ambos habían permanecido bajo arresto domiciliario mientras avanzaban las diligencias judiciales. Según el expediente, Paiz habría tenido contacto con Payne mientras trabajaba como camarero en un restaurante del sector de Puerto Madero, mientras que Pereyra, empleado del hotel CasaSur, habría desempeñado un papel de intermediación.

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La jueza Andrade determinó otorgarles la libertad al considerar que no existe riesgo de fuga ni posibilidades de que interfieran en la investigación. También tuvo en cuenta aspectos personales como su edad y su trayectoria laboral. La medida, sin embargo, no significa el cierre del caso.

Los acusados continúan vinculados al proceso y deberán cumplir condiciones judiciales mientras se define si serán llevados a juicio oral.

Este giro mantiene la atención sobre un expediente que ha tenido repercusión internacional, no solo por la figura pública involucrada, sino por los elementos que rodean el caso, entre ellos el consumo de sustancias y las circunstancias en las que ocurrió la caída.

Por ahora, la investigación sigue abierta y bajo observación mediática, a la espera de nuevas decisiones que permitan esclarecer completamente lo sucedido en los últimos días de vida del artista.