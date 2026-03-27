¡Pillado por unas chanclas! Exreina colombiana reveló supuesta infidelidad de su exnovio con Ricky Martin

Resumen: La influencer Kelly Reales reveló que descubrió una supuesta infidelidad de su exnovio al identificar unas chanclas en una publicación de Ricky Martin, lo que despertó sus sospechas. Días después, durante un viaje a Tailandia, confirmó que eran las mismas, lo confrontó —aunque él lo negó— y decidió terminar la relación.

Una historia inesperada, marcada por un detalle aparentemente insignificante, terminó convirtiéndose en una de las más comentadas en redes sociales.

La influencer colombiana Kelly Reales, exconcursante de Miss Universe Colombia 2024, contó cómo descubrió lo que considera una infidelidad por parte de su entonces pareja, el modelo Max Barz, en un episodio que involucra al cantante puertorriqueño Ricky Martin.

Lejos de tratarse de mensajes o actitudes sospechosas tradicionales, todo comenzó con una imagen publicada en redes sociales. En una historia de Instagram compartida por el artista, se observaban sus pies junto a los de otra persona que llevaba unas chanclas negras. Ese detalle, que en principio parecía irrelevante, llamó la atención de un amigo cercano de Reales.

“Mi mejor amigo fue quien se dio cuenta (…) En el Instagram de Ricky Martin salen unas chancletas negras y mi mejor amigo lo ve y me dice: ‘Kelly, estos no son los pies de este man’. Yo lo veo y no los reconozco, le digo: ‘Papi, no creo, pero igual guárdala para ver porque yo voy a estar pendiente ahora que llegue’”, relató la influencer al recordar el momento en que surgieron las primeras dudas.

Aunque en ese instante no le dio mayor importancia, decidió guardar la imagen. Con el paso de los días, la sospecha tomó fuerza, especialmente cuando coincidió con comentarios y rumores previos sobre una posible cercanía entre su pareja y el cantante.

Un detalle mínimo que desató las sospechas

El punto de quiebre llegó durante un viaje a Tailandia. Allí, en medio de una situación cotidiana, la modelo pidió prestadas unas sandalias a su entonces novio. Fue en ese momento cuando notó algo que, según su versión, confirmó lo que temía.

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“Eran las mismas. Cuando me las entrega, eran las mismas chancletas de la foto… y ahí ya me di cuenta de que todo era real”, aseguró.

Tras ese episodio, Reales decidió confrontar a Barz. Sin embargo, según contó, él negó cualquier relación más allá de una amistad. “Cuando yo lo enfrento, me dijo: ‘No, nosotros somos amigos, que no pasa nada, que no sé qué’”, explicó sobre la conversación que tuvieron.

A pesar de la respuesta, la influencer aseguró que la situación fue suficiente para tomar una decisión definitiva sobre su relación. La acumulación de dudas, sumada a ese hallazgo, marcó el final del noviazgo.

El caso tomó aún más relevancia al coincidir con registros previos en los que Barz fue visto junto a Ricky Martin en Tailandia, e incluso compartió una imagen calificando el encuentro como una “reunión inesperada”. Estos elementos reforzaron la percepción de la influencer sobre lo ocurrido.

La historia fue revelada en el reality “El desorden de Marko”, donde Reales decidió hablar abiertamente de esta experiencia personal que rápidamente se viralizó en plataformas digitales. Desde entonces, el tema ha generado múltiples reacciones entre usuarios, quienes han debatido sobre los detalles del caso.

Hasta el momento, ni Ricky Martin ni Max Barz han emitido declaraciones públicas frente a lo expuesto por la influencer. Mientras tanto, el relato sigue circulando en redes, impulsado por lo inusual del descubrimiento y la manera en que un elemento tan simple como unas sandalias terminó desatando toda una polémica.