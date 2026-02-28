Fiscalía imputa a cinco personas por muerte de Juan Felipe Rincón

Resumen: La Fiscalía imputará a cinco personas por la tortura y asesinato de Juan Felipe Rincón. Se detectaron irregularidades en pruebas y soborno a testigos.

El caso del asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, William Rincón, dio un giro radical este 28 de febrero. La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de imputación de cargos contra cinco personas, señaladas no solo de participar en el crimen, sino de orquestar un entramado de mentiras para desviar la investigación.

Tras más de un año de impase judicial, el ente acusador determinó que Andrés Camilo, su hermana Katherin y otros tres implicados deberán responder por delitos de tortura, uso de menores para delinquir, soborno a testigos y alteración de pruebas materiales.

La investigación reveló que el joven de 21 años fue víctima de una trampa mortal tendida a través de un perfil falso de Instagram, que lo citó en el barrio Quiroga el 23 de noviembre de 2024. Allí, según el expediente, fue rodeado por una turba que lo golpeó brutalmente con palos y cachas de revólver mientras le gritaban “violador”, un montaje diseñado para justificar el ataque.

Los informes de Medicina Legal confirmaron la sevicia: Juan Felipe sufrió fracturas costales y trauma craneal antes de morir por un disparo en el tórax. La defensa del general Rincón ha sido enfática en que este ensañamiento constituyó un acto de tortura premeditado, desvirtuando la tesis de un simple altercado.

El escándalo crece tras detectarse graves irregularidades en la escena del crimen. Investigadores privados hallaron vainillas que no corresponden al arma del escolta de la víctima, lo que prueba la intervención de una segunda arma de fuego.

Además, se descubrió que se intentó presentar como prueba una camiseta con un orificio de bala que el joven no vestía ese día, lo que pone en entredicho la transparencia de las pruebas iniciales.

Con este nuevo panorama, la justicia busca desentrañar si detrás del homicidio existía un móvil económico o amenazas previas, mientras los cinco señalados se alistan para enfrentar su juicio.

