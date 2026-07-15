Caso Jorge Alfredo Vargas da un nuevo paso: Fiscalía solicitó audiencia de imputación de cargos

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Resumen: La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el periodista Jorge Alfredo Vargas por el presunto delito de acoso sexual. El proceso está relacionado con denuncias de cuatro presuntas víctimas por hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2026 en un contexto laboral. Ahora, un juez deberá definir la fecha de la audiencia en la que la Fiscalía presentará formalmente los cargos.

La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo paso en la investigación que adelanta contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas al radicar la solicitud de audiencia de formulación de imputación de cargos por el presunto delito de acoso sexual.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio el proceso se relaciona con hechos que habrían ocurrido entre los años 2024 y 2026 y que, según la investigación, involucran a cuatro presuntas víctimas que trabajaban con el comunicador en la misma empresa.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, el proceso se relaciona con hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2026 y que, según la investigación, involucran a cuatro presuntas víctimas que trabajaban con el comunicador en la misma empresa.

¿Por qué el caso está en una Fiscalía Delegada ante la Corte?

Según la información conocida, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó la conformación de un grupo especial de trabajo para recopilar elementos materiales probatorios y verificar las denuncias relacionadas con este caso.

Como parte de esa decisión, la investigación quedó bajo la coordinación de una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dependencia que finalmente radicó la solicitud de audiencia de imputación.

Por ahora, esta actuación corresponde a una etapa del proceso penal y no representa una decisión sobre la responsabilidad del periodista, quien continúa amparado por la presunción de inocencia mientras avanza el trámite judicial.

El origen de la investigación

Las actuaciones de la Fiscalía comenzaron después de que se hicieran públicas denuncias por presunto acoso sexual que involucraban a Jorge Alfredo Vargas y al también periodista Ricardo Orrego.

Tras conocerse esas denuncias, ambos dejaron de hacer parte de Caracol Televisión. Días después, la Fiscalía anunció la apertura de una iniciativa investigativa para verificar los hechos denunciados.

En un comunicado divulgado el pasado 24 de marzo, la entidad informó que, «en atención a las denuncias en redes sociales y diversos medios de comunicación sobre acoso sexual en ámbitos laborales», dispuso varias medidas para fortalecer las investigaciones.

Entre ellas estuvo la habilitación del correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co con el propósito de «recibir las denuncias, dirigir y coordinar las investigaciones a que haya lugar con enfoque de género, con el propósito de brindar plenas garantías de protección a las víctimas, preservando sus derechos fundamentales y evitando su revictimización».

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En ese mismo comunicado, la Fiscalía también anunció que abriría una iniciativa investigativa frente a las denuncias conocidas públicamente contra «dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual».

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Cuatro presuntas víctimas hacen parte del proceso

De acuerdo con la información suministrada por fuentes de la Fiscalía a El Tiempo, los hechos que sustentan la solicitud de imputación corresponden a denuncias formuladas por cuatro mujeres que, presuntamente, compartieron espacios laborales con Jorge Alfredo Vargas.

La investigación busca establecer si las conductas denunciadas ocurrieron en el contexto de la relación de trabajo y determinar si existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la medida adoptada contra Vargas tendrá efectos sobre el proceso que también involucra a Ricardo Orrego.

Lo que sigue en el proceso

Con la radicación de la solicitud, el siguiente paso será la asignación del juzgado que conocerá el caso y la programación de la audiencia de formulación de imputación.

Durante esa diligencia, la Fiscalía expondrá formalmente los hechos y los cargos que pretende atribuir al periodista. Sin embargo, esta actuación no constituye una condena ni implica una declaración de culpabilidad.

Por ahora, el proceso continúa en etapa de investigación y será la justicia la encargada de determinar el curso del caso conforme avance el procedimiento judicial.