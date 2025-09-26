Cayó alias ‘Pescador’: así esclarecieron un homicidio en El Peñol

Resumen: La Policía capturó a alias “Pescador” en El Peñol, señalado del homicidio de Juan Carlos Giraldo Hoyos. En el operativo incautaron un revólver y cartuchos.

En un operativo adelantado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró esclarecer un homicidio ocurrido el pasado 14 de septiembre en zona rural del municipio de El Peñol.

La víctima fue identificada como Juan Carlos, quien perdió la vida en la vereda El Chilco. Tras un proceso investigativo, las autoridades lograron ubicar y capturar a alias ‘Pescador’, señalado como el presunto responsable del crimen. El hombre fue detenido mediante orden judicial durante diligencias de allanamiento en la vereda Bonilla, también en El Peñol.

En el procedimiento se incautó un revólver con 15 cartuchos calibre 38 y un teléfono celular, elementos que serán fundamentales en el proceso judicial.

Alias ‘Pescador’, oriundo de San Vicente de Ferrer, registra múltiples antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), entre ellos dos por violencia intrafamiliar, cuatro por lesiones personales y uno por daño en bien ajeno.

La captura representa un avance importante en el esclarecimiento del homicidio y fortalece la confianza de la comunidad en la acción de las autoridades.

Según la Policía, estos resultados son parte de la estrategia “Actuando por Antioquia”, que busca reducir la criminalidad en la región del Oriente antioqueño.

