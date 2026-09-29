Resumen: Durley Montoya, una joven dedicada a la minería informal, fue liberada tras permanecer cerca de un mes retenida en zona rural de Anorí. Su caso había generado preocupación entre la comunidad y la Alcaldía, que realizaron movilizaciones para exigir su regreso. La situación ocurre en medio de la violencia en Liberia El Charcón, donde las autoridades también analizan reforzar la presencia de la Policía.

¡Casi un mes retenida! Liberan a Durley Montoya, joven que estaba en poder de un grupo armado en Anorí

Después de permanecer cerca de un mes retenida en el corregimiento Liberia El Charcón, en Anorí, fue liberada Durley Montoya, una joven dedicada a la minería informal que se encontraba en poder de un grupo armado en medio de la situación de violencia que afecta esta zona del Nordeste antioqueño.

La liberación fue conocida por Caracol Radio a través de fuentes extraoficiales y habitantes de la zona, quienes informaron que la joven finalmente pudo salir del territorio. Su caso había generado preocupación entre la comunidad debido a la suerte de otras personas retenidas en el mismo sector.

La comunidad pidió su regreso

La situación de Durley llevó a habitantes de Anorí y a la administración municipal a realizar jornadas públicas para exigir que regresara con vida. Las movilizaciones se llevaron a cabo el 10 y el 25 de septiembre, con llamados para conocer su paradero y reclamar su libertad.

El caso se presentó en medio de una fuerte tensión en Liberia El Charcón, donde, según información entregada por la comunidad y recogida previamente por Caracol Radio, habían sido retenidas ocho personas. Cuatro fueron liberadas, mientras posteriormente aparecieron muertos tres de los retenidos y Durley permanecía desaparecida.

Piden reforzar la presencia de la Fuerza Pública

Los hechos también llevaron a las autoridades departamentales a plantear nuevas medidas de seguridad para el territorio, entre ellas la solicitud de establecer de manera permanente un puesto de Policía en el corregimiento.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, explicó que la propuesta está siendo revisada y que se adelantan gestiones para definir el lugar donde podría funcionar y las condiciones necesarias para su instalación.

“Ellos ya están adelantando todas las gestiones necesarias para mirar si llega la policía allí”, explicó el funcionario al referirse al proceso que se adelanta ante el Ministerio de Defensa.

Por ahora, el Ejército mantiene presencia en el sector mientras continúa el análisis de la propuesta para contar con una estación policial permanente.

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Un territorio bajo presión de los grupos armados

La liberación de Durley se produce mientras las autoridades siguen haciendo seguimiento a la situación de seguridad en Anorí, especialmente en las zonas rurales donde se han registrado hechos relacionados con grupos armados.

El panorama incluye restricciones anunciadas por estructuras ilegales sobre la movilidad y el ingreso de determinados vehículos al territorio. En particular, se han conocido medidas atribuidas al Frente 36, relacionadas con el tránsito y la permanencia de personas consideradas ajenas a la zona.

En medio de estas condiciones, las autoridades mantienen presencia militar en el corregimiento y analizan fortalecer la presencia policial para responder a las situaciones que puedan presentarse.

Inquietud por el ingreso de productos

Otro de los asuntos que ha generado preocupación está relacionado con una restricción atribuida al Frente 36 contra los vehículos de la empresa encargada de distribuir cerveza y otros licores.

De acuerdo con habitantes del sector, estos productos sí estarían llegando al corregimiento, aunque transportados en vehículos de comerciantes locales. La advertencia del grupo ilegal estaba dirigida a los conductores de la empresa, a quienes señalaba de entregar información al Clan del Golfo sobre lo que ocurría en el territorio.

Este panorama hace parte de las dificultades de seguridad que atraviesa Liberia El Charcón y que han llevado a la comunidad a exigir respuestas de las autoridades.

La liberación de Durley Montoya se produjo tras varias semanas de incertidumbre, mientras continúan las acciones de las autoridades frente a la situación de seguridad en esta zona del Nordeste antioqueño.