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Resumen: En el cruce de la Avenida Las Vegas con la Avenida Regional, una motociclista se vio involucrada en un accidente al intentar adelantar una tractomula, lo que provocó que cayera al suelo y su vehículo resultara dañado. Un testigo la auxilió y notificó a las autoridades mientras se espera información oficial sobre su estado.

¡Casi no la cuenta! Tractomula alcanzó a motociclista que intentaba adelantarla en la calle 30

Un incidente de tránsito se presentó en el puente que conecta la Avenida Las Vegas con la Avenida Regional (calle 30), donde una motociclista se vio involucrada en un hecho con un vehículo de carga.

De acuerdo con el relato de un testigo, el hecho ocurrió cuando una tractomula realizaba una maniobra para incorporarse a la vía, momento en el que la conductora de la moto intentó adelantar por el costado derecho.

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En ese punto, el vehículo pesado la alcanzó con una de sus llantas traseras, lo que provocó la caída de la joven y daños en la moto.

Tras el hecho, la motociclista permaneció en el lugar mientras recibía ayuda. El testigo indicó que se comunicó con la línea de emergencias 123 para solicitar la presencia de las autoridades y personal de salud que pudiera brindarle atención.