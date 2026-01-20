¡Casi lo linchan! Comunidad en Suba atrapó a delincuente que pretendía escapar tras robo millonario

Resumen: Un hombre de 22 años fue capturado en flagrancia en el barrio Las Villas, localidad de Suba, luego de ser señalado de hurtar un teléfono celular avaluado en cerca de tres millones de pesos. La alerta de la comunidad permitió la rápida intervención de la Policía del CAI Tierra Linda, que llegó al lugar tras un llamado a la Línea 123, recuperó el dispositivo móvil y evitó que el presunto responsable fuera agredido. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente.

Un hombre de 22 años fue capturado en flagrancia por las autoridades en la localidad de Suba, luego de ser señalado de cometer el hurto de un teléfono celular de alta gama en el noroccidente de Bogotá. El dispositivo, avaluado en aproximadamente tres millones de pesos, fue recuperado.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Las Villas, tras una alerta emitida por la central de radio de la Policía Metropolitana, que informó sobre una persona retenida por la comunidad. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de vigilancia adscrita al CAI Tierra Linda de la Estación de Policía Suba.

Esto le podría interesar: Sin propuestas, pero con plan B: Bogotá abre nueva licitación del Metro Línea 2

Al llegar, los uniformados fueron informados por los residentes del sector de que el presunto delincuente, quien se movilizaba en una motocicleta, habría despojado a una transeúnte de su celular minutos antes. La rápida reacción policial permitió controlar la situación, evitar que el hombre fuera agredido por la comunidad y proceder con su captura.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de hurto, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Desde la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá reiteraron el llamado a la ciudadanía para no ejercer justicia por mano propia y reportar de manera inmediata cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123, con el fin de permitir una intervención oportuna de las autoridades.