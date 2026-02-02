Resumen: Billie Eilish utilizó su discurso en los Premios Grammy para criticar las políticas migratorias de Estados Unidos y al ICE, expresando su respaldo a las comunidades migrantes y llamando a alzar la voz frente a lo que considera injusticias, un mensaje que generó amplia repercusión dentro y fuera de la ceremonia.

Billie Eilish lanzó dura crítica contra el ICE en los Grammy: “Nadie es ilegal en tierra robada”

La 68.ª edición de los Premios Grammy, celebrada el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, trascendió el reconocimiento musical y se convirtió también en un escenario de pronunciamientos críticos frente a la política migratoria de Estados Unidos y al actuar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante la ceremonia, varios artistas aprovecharon sus discursos ante una audiencia global para expresar mensajes de solidaridad con las comunidades migrantes y cuestionar las prácticas de dicha agencia federal. Entre quienes utilizaron el escenario para enviar estos mensajes se destacaron la cantante estadounidense Billie Eilish y el artista puertorriqueño Bad Bunny.

El mensaje de Billie Eilish

Billie Eilish, ganadora del premio a Canción del Año por Wildflower, centró su intervención en un mensaje de fuerte contenido político y social. Durante su discurso afirmó: “No one is illegal on stolen land” (nadie es ilegal en tierra robada), una frase que generó una reacción inmediata entre los asistentes y una amplia repercusión en redes sociales.

Billie Eilish pronuncia una frase poderosa tras ganar el #GRAMMYs en apoyo a los migrantes que están siendo atacados por el ICE “Nadie es ilegal en tierra robada”#GRAMMYs2026 #GRAMMY pic.twitter.com/vr4bC5mdrk — Valy (@liderfiscal) February 2, 2026

La artista también hizo un llamado a “seguir luchando, alzando la voz y protestando”, subrayando la importancia de la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos. Parte de sus declaraciones más críticas hacia el ICE fueron censuradas durante la transmisión televisiva en vivo.

Este pronunciamiento se produjo en un contexto de alta polarización en Estados Unidos, marcado por recientes debates y protestas en torno a las políticas migratorias y a los operativos adelantados por el ICE en distintas ciudades del país.

Otras voces durante la gala

Bad Bunny, quien figuró entre los ganadores de la noche —incluido el reconocimiento a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos—, expresó mensajes de respaldo a las comunidades migrantes durante su participación en la ceremonia, en línea con el tono adoptado por otros artistas a lo largo de la gala.

Además de los discursos, la premiación estuvo acompañada de gestos simbólicos y referencias a las raíces migrantes de algunos intérpretes, evidenciando una presencia recurrente de mensajes sociales dentro del espectáculo.

Una gala que fue más allá de la música

La inclusión de estos mensajes en un evento de alcance global refleja cómo las ceremonias culturales de alto perfil se han consolidado como espacios para visibilizar posturas políticas y sociales. En esta edición, el foco estuvo puesto en la crítica a las prácticas del ICE y en el debate sobre la política migratoria estadounidense, un tema que continúa ocupando un lugar central en la agenda pública.

La reacción en redes sociales fue inmediata, con usuarios a favor y en contra replicando los pronunciamientos, lo que confirma que los premios musicales ya no funcionan únicamente como escenarios de celebración artística, sino también como plataformas de expresión y posicionamiento frente a causas sociales de impacto internacional.