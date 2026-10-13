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Resumen: Terminales Medellín movilizó 759.600 viajeros y 60.000 vehículos entre el 2 y el 12 de octubre, durante la semana de receso escolar.

¡Casi 760 mil viajeros! Así se movieron las terminales de Medellín en la semana de receso escolar

Más de tres cuartos de millón de personas pasaron por las terminales de transporte de Medellín en la semana de receso escolar. Entre el 2 y el 12 de octubre, Terminales Medellín registró 759.600 viajeros y 60.000 vehículos en las terminales Norte y Sur, en una de las temporadas con más movimiento del año.

Del total, 436.000 personas salieron de viaje y 323.600 llegaron a la ciudad. Es decir, hubo 112.400 salidas más que llegadas en ese periodo.

El flujo empezó a crecer desde el viernes 2 de octubre y alcanzó su pico el sábado 10 de octubre, cuando más de 85.700 usuarios pasaron por Terminales Medellín en un solo día.

Para atender esa demanda, la empresa trabajó a través de un Puesto de Mando Unificado con la Policía Nacional, la Policía de Carreteras, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Secretaría de Movilidad, las empresas transportadoras y otras entidades.

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Desde allí se realizaron operativos para proteger a niñas, niños y adolescentes, controlar el tráfico ilegal de flora y fauna y prevenir el pregoneo.

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Según Terminales Medellín, con estas acciones se logró una operación segura, ordenada y legal para quienes viajaron durante la temporada.

Foto de cortesía.

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