¡Casi 760 mil viajeros! Así se movieron las terminales de Medellín en la semana de receso escolar

Resumen: Terminales Medellín movilizó 759.600 viajeros y 60.000 vehículos entre el 2 y el 12 de octubre, durante la semana de receso escolar.
Más de tres cuartos de millón de personas pasaron por las terminales de transporte de Medellín en la semana de receso escolar. Entre el 2 y el 12 de octubre, Terminales Medellín registró 759.600 viajeros y 60.000 vehículos en las terminales Norte y Sur, en una de las temporadas con más movimiento del año.
Del total, 436.000 personas salieron de viaje y 323.600 llegaron a la ciudad. Es decir, hubo 112.400 salidas más que llegadas en ese periodo.
El flujo empezó a crecer desde el viernes 2 de octubre y alcanzó su pico el sábado 10 de octubre, cuando más de 85.700 usuarios pasaron por Terminales Medellín en un solo día.
Para atender esa demanda, la empresa trabajó a través de un Puesto de Mando Unificado con la Policía Nacional, la Policía de Carreteras, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Secretaría de Movilidad, las empresas transportadoras y otras entidades.
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Desde allí se realizaron operativos para proteger a niñas, niños y adolescentes, controlar el tráfico ilegal de flora y fauna y prevenir el pregoneo.
Según Terminales Medellín, con estas acciones se logró una operación segura, ordenada y legal para quienes viajaron durante la temporada.
Foto de cortesía.
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