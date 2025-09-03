Se levanta el bloqueo en Amagá tras acuerdos con transportadores

Resumen: Se levanta el bloqueo en el peaje de Amagá, Suroeste de Antioquia, tras acuerdos entre los conductores y las autoridades. El horario de tránsito en Sinifaná se amplió hasta las 10 p.m.

El bloqueo en Amagá que afectaba la movilidad en las vías del Suroeste antioqueño desde la mañana del pasado lunes fue levantado tras una mesa de diálogo y negociación.

Los conductores de transporte de carga y de pasajeros lograron acuerdos parciales con la ANI, Covipacífico y los alcaldes de la zona, poniendo fin a la protesta que generó graves afectaciones.

El alcalde de Amagá, Wilser Molina, confirmó los pactos a los que se llegó con los manifestantes.

El más relevante es la ampliación del horario de circulación en el sector de la Sinifaná, que pasará de estar habilitado hasta las 7:00 p.m. a las 10:00 p.m. para vehículos de carga y transporte público.

Adicionalmente, se llegó a otro importante acuerdo relacionado con la tarifa preferencial para el transporte de la subregión.

Los transportadores se beneficiarían de esta medida a partir de diciembre de este año, y no a partir del próximo, como se había anunciado inicialmente. Según el mandatario local, la ANI y el Ministerio de Transporte son los encargados de adelantar los trámites administrativos para la implementación.

La movilización de los conductores, que se concentró en el peaje de Amagá, terminó luego de que se abriera un carril de manera parcial y se llegara a un consenso con las autoridades.

