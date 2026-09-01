Resumen: Durante la investigación se logró establecer que la víctima y los investigados vivían en el mismo lugar, lo que habría facilitado la ejecución del hecho.

Casa por cárcel para dos adultos mayores que en Apartadó mataron a un tercero, al parecer para adueñarse de su casa . . . que no era propia

La investigación por el crimen de un hombre de 56 años, en hechos ocurridos el 26 de diciembre de 2022 en la vereda El Osito, en Apartadó (Antioquia), permitió la judicialización de Julia del Carmen Pérez Pérez y Jesús María Torreglosa Polo.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la mujer de 62 años habría provocado una discusión con la víctima, quien era su compañero sentimental, con el fin de distraerlo. Posteriormente, Torreglosa Polo, de 65 años, al parecer, lo atacó por la espalda, propinándole una lesión en el cuello con arma cortopunzante que le causó la muerte.

Actividades investigativas lideradas por un fiscal de la Seccional Antioquia establecieron que el crimen se habría registrado con la finalidad de quedarse con la vivienda de la víctima; sin embargo, desconocían que esta no era de su propiedad.

Durante la investigación se logró establecer que la víctima y los investigados vivían en el mismo lugar, lo que habría facilitado la ejecución del hecho.

En ese sentido, la Fiscalía les imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por los procesados. Por disposición judicial, fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de domicilio debido a su avanzada edad.

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