¡El empate no sirve! Diego Arias anunció los convocados de Atlético Nacional para recibir a Junior en Ditaires

Diego Arias, el técnico de Atlético Nacional, anunció el grupo de convocados con los que va a recibir a Junior de Barranquilla.

El más veces campeón de Colombia, sabe que la victoria es fundamental en ese camino por llegar a la final de la Liga.

Una nueva final de Liga para el verde paisa le representaría jugar dos en diciembre, toda vez que ya está inscrito en la de la Copa BetPlay.

Para recibir a Junior, Atlético Nacional podrá concentró a David Ospina, Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo y William Tesillo.

Asimismo están convocados César Haydar, Simón García, Andrés Felipe Román, Camilo Cándido y Andrés Felipe Salazar.

Igualmente, el verde paisa tiene reservado para este juego a Élkin Rivero, Matheus Uribe, Jorman Campuzano y Juan Bauzá.

Diego Arias, además, llamó a Billy Arce, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Facundo Batista y Alfredo Morelos.

El verde paisa formaría con David Ospina en el arco, Felipe Román y Camilo Cándido por las bandas derecha e izquierda respectivamente.

Los centrales serían Simón García con William Tesillo y la pareja de volantes, Jorman Campuzano y Matheus Uribe.

Más adelante Edwin Cardona que sigue siendo de la línea de Arias, mientras jugaría con Marino Hinestroza como extremo derecho, Juan Bauzá llegaría como extremo izquierdo y en punta Alfredo Morelos.

El partido se jugará en el estadio de Itagüí desde las 8:30 de la noche.

