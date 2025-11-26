Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡El empate no sirve! Diego Arias anunció los convocados de Atlético Nacional para recibir a Junior en Ditaires

    • ¡El empate no sirve! Diego Arias anunció los convocados de Atlético Nacional para recibir a Junior en Ditaires

    ¡El empate no sirve! Diego Arias anunció los convocados de Atlético Nacional para recibir a Junior en Ditaires
    Atlético Nacional se enfrenta a Junior en un duelo clave de la Liga BetPlay; Diego Arias convoca a sus figuras y va por los tres puntos. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • ¡El empate no sirve! Diego Arias anunció los convocados de Atlético Nacional para recibir a Junior en Ditaires

    Resumen: Diego Arias, el director técnico de Atlético Nacional, anunció la lista de convocados para el crucial partido contra Junior de Barranquilla, donde solo la victoria es útil para mantener vivas las aspiraciones del equipo de llegar a la final de la Liga BetPlay, lo que significaría jugar dos finales en diciembre junto a la de la Copa BetPlay. La nómina incluye a jugadores importantes como David Ospina, William Tesillo, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, y el delantero Alfredo Morelos, y el partido se disputará en el estadio de Itagüí.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Diego Arias, el técnico de Atlético Nacional, anunció el grupo de convocados con los que va a recibir a Junior de Barranquilla.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El más veces campeón de Colombia, sabe que la victoria es fundamental en ese camino por llegar a la final de la Liga.

    Una nueva final de Liga para el verde paisa le representaría jugar dos en diciembre, toda vez que ya está inscrito en la de la Copa BetPlay.

    Para recibir a Junior, Atlético Nacional podrá concentró a David Ospina, Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo y William Tesillo.

    Asimismo están convocados César Haydar, Simón García, Andrés Felipe Román, Camilo Cándido y Andrés Felipe Salazar.

    Igualmente, el verde paisa tiene reservado para este juego a Élkin Rivero, Matheus Uribe, Jorman Campuzano y Juan Bauzá.

    ¡El empate no sirve! Diego Arias anunció los convocados de Atlético Nacional para recibir a Junior en Ditaires

    Diego Arias, además, llamó a Billy Arce, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Facundo Batista y Alfredo Morelos.

    El verde paisa formaría con David Ospina en el arco, Felipe Román y Camilo Cándido por las bandas derecha e izquierda respectivamente.

    Los centrales serían Simón García con William Tesillo y la pareja de volantes, Jorman Campuzano y Matheus Uribe.

    Más adelante Edwin Cardona que sigue siendo de la línea de Arias, mientras jugaría con Marino Hinestroza como extremo derecho, Juan Bauzá llegaría como extremo izquierdo y en punta Alfredo Morelos.

    El partido se jugará en el estadio de Itagüí desde las 8:30 de la noche.

    Atlético Nacional

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡No le compre a los revendedores! Todavía hay boletas disponibles para el partido de Atlético Nacional contra Junior

    ¡Juega el verde! Atlético Nacional recibe a Junior en un duelo clave en el camino del finalista

    ¡Boletas si hay! Atlético Nacional confirmó que aún hay entradas disponibles para el juego contra Junior en Ditaires

    ¡Que se pongan mosca! Atlético Nacional estaría cerca de renovar a Juan Manuel Rengifo

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡No le compre a los revendedores! Todavía hay boletas disponibles para el partido de Atlético Nacional contra Junior

    ¡No le compre a los revendedores! Todavía hay boletas disponibles para el partido de Atlético Nacional contra Junior

    ¡El empate no sirve! Diego Arias anunció los convocados de Atlético Nacional para recibir a Junior en Ditaires

    ¡El empate no sirve! Diego Arias anunció los convocados de Atlético Nacional para recibir a Junior en Ditaires

    ¡Juega el verde! Atlético Nacional recibe a Junior en un duelo clave en el camino del finalista

    ¡Juega el verde! Atlético Nacional recibe a Junior en un duelo clave en el camino del finalista

    ¡Boletas si hay! Atlético Nacional confirmó que aún hay entradas disponibles para el juego contra Junior en Ditaires

    ¡Boletas si hay! Atlético Nacional confirmó que aún hay entradas disponibles para el juego contra Junior en Ditaires

    ¡Pilas! Cambiaron el horario del partido del DIM contra América de Cali

    ¡Pilas! Cambiaron el horario del partido del DIM contra América de Cali


    [grupos] [fixture items="7"]