Resumen: En lo que va de 2026, el hurto de celulares en Bogotá ha presentado una reducción del 15 % frente al mismo periodo de 2025, con 3.096 casos reportados y 342 equipos recuperados. Las localidades donde más ha caído este delito son La Candelaria, Usme y Tunjuelito, mientras que Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal también registraron descensos importantes, lo que evidencia avances en la prevención y control del delito por parte de la Policía.

Bogotá reporta disminución en hurto de celulares en 2026: La Candelaria, Usme y Tunjuelito lideran la reducción

Bogotá ha registrado un descenso en los casos de hurto de teléfonos celulares durante los primeros meses de 2026, según cifras de la Policía Metropolitana. Entre enero y la primera semana de febrero, se reportaron 3.096 casos, lo que representa una reducción del 15 % frente al mismo período de 2025, equivalente a 564 denuncias menos. En este tiempo, las autoridades lograron recuperar 342 equipos.

Este descenso se enmarca dentro de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, que busca prevenir delitos y fortalecer la vigilancia en las zonas con mayor incidencia de hurtos de celulares. La Policía ha destacado que las localidades de La Candelaria, Usme y Tunjuelito se han convertido en los sectores con mayor reducción del delito, reflejando un impacto positivo de las acciones de prevención y control.

El análisis histórico también evidencia avances importantes en 2025 respecto a 2024. Las localidades con mayor reducción fueron La Candelaria, con 49 casos menos, equivalente al 9 %; Tunjuelito, con 129 casos menos (17 %); Antonio Nariño, con 112 casos menos (14 %); Rafael Uribe Uribe, con 298 casos menos (25 %); y San Cristóbal, con 200 casos menos (18 %).

En cuanto a la recuperación de equipos, los datos muestran un balance positivo: en 2024 se recuperaron 3.743 celulares, en 2025 la cifra ascendió a 4.167, y en lo que va de 2026 ya se han recuperado 342 dispositivos. Esto demuestra que las estrategias implementadas por la Policía, junto con la colaboración ciudadana, comienzan a reflejar resultados tangibles en la lucha contra este tipo de delitos.

La Policía de Bogotá recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, ya que estas denuncias son fundamentales para que se lleven a cabo los procesos investigativos correspondientes y para garantizar sanciones a los responsables.

Además de las acciones de control y recuperación, las autoridades han enfatizado la necesidad de mantener una cultura de prevención. Los operativos no solo buscan reducir la incidencia del hurto, sino también generar conciencia sobre cómo los ciudadanos pueden proteger sus pertenencias y colaborar con la seguridad en sus barrios.