Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Autoridades publicaron el cartel de los más buscados por feminicidio y violencia contra mujeres en el Valle de Aburrá.

Revelan el cartel de los más buscados por feminicidio y violencia contra mujeres en Medellín

Las autoridades dieron a conocer un cartel con los más buscados por delitos relacionados con feminicidio y violencia basada en género en el Valle de Aburrá.

La estrategia fue presentada durante una rueda de prensa conjunta entre la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín, con el objetivo de ubicar y capturar a los presuntos responsables de estos delitos en la región.

El anuncio se realizó en medio de hechos recientes que han generado indignación en la subregión, entre ellos el homicidio de una mujer en Bello y el ataque con ácido contra otra mujer en Barbosa.

En el cartel de los más buscados, divulgado por las autoridades aparecen cuatro hombres buscados por diferentes delitos relacionados con violencia contra las mujeres.

Se trata de Frank, señalado por los delitos de acceso carnal violento agravado, tortura agravada y constreñimiento a la prostitución agravado; Carlos Mario, requerido por feminicidio; así como Kevin David y Daniel, investigados por violencia intrafamiliar.

Lea también: Van más de $3 mil millones incautados en operativos previos a elecciones en Colombia

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las autoridades informaron que se ofrece recompensa por información que permita ubicar a estas personas y reiteraron que los datos pueden entregarse de forma confidencial a través de la Línea contra el Crimen.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general William Castaño Bello, explicó que se vienen adelantando acciones de prevención y anticipación frente a estos delitos en los diez municipios que conforman la subregión.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no normalizar ningún tipo de agresión contra las mujeres y denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia.

Más noticias de Medellín