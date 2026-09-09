Un estudiante de décimo grado ingreso armado y tras realizar varios tiros se autolesionó con un arma traumática

Resumen: Las autoridades locales, encabezadas por las secretarías de Seguridad y de Educación, junto con la Policía Nacional, entregaron el balance oficial

Autoridades de Medellín se ponen al frente del «tiroteo» ocurrido en un colegio público de la ciudad

Minuto30.com .- Las autoridades locales, encabezadas por las secretarías de Seguridad y de Educación, junto con la Policía Nacional, entregaron el balance oficial y los detalles investigativos sobre el grave incidente protagonizado por un estudiante de 17 años, quien ya fue identificado y de quien se sabe cursa décimo grado, que ingresó armado a su institución educativa, realizó disparos y posteriormente se autolesionó.

Declaraciones del Secretario de Seguridad

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, centró su intervención en el esclarecimiento de los hechos, el estado de salud del menor y el proceso judicial contra los implicados externos:

Secuencia de los hechos: Aclaró que los disparos iniciales del joven no iban dirigidos a una persona en particular, sino que fueron de carácter intimidatorio. Esto provocó que docentes y estudiantes se resguardaran. Hubo un forcejeo posterior con coordinadores cerca de la rectoría, tras lo cual el menor ingresó a un baño y se autolesionó en el cráneo.

Estado de salud: Desmintió los rumores de muerte cerebral que circulaban en ese momento, confirmando que el joven se encontraba estable y recibiendo atención médica en la Clínica Sagrado Corazón, bajo estricto cuidado.

Proceso contra los cómplices: Fue enfático en la judicialización de los dos sujetos que ingresaron al colegio, robaron el arma y alteraron la escena. Indicó que las autoridades buscan que respondan no solo por el ocultamiento de pruebas, sino para determinar si instrumentalizaron al menor. «Lo que hicieron los otros dos tipos es criminal… Queremos que no solamente paguen ellos por lo que hicieron, sino que también sea responsable la estructura a la cual estos dos delincuentes pertenecen», afirmó, sin descartar aún si tienen vínculos familiares con el estudiante.

Declaraciones de la Secretaria de Educación

La vocera de Educación abordó los antecedentes de salud mental del menor y las medidas de contingencia para la comunidad educativa:

Antecedentes psicológicos: Reveló que el estudiante estaba bajo el radar del programa Escuela Entorno Protector desde 2025 debido a conductas agresivas y conflictivas. Se le había activado el «Código Dorado» (ruta de atención en salud mental).

Aislamiento preventivo: Debido a que el joven se negaba a recibir acompañamiento psicológico tras conflictos recientes, la institución había decidido hace dos semanas que recibiera sus clases desde casa mientras retomaba sus terapias.

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Suspensión de clases y apoyo: Las clases en la institución quedarán suspendidas hasta el próximo lunes. Se activaron rutas de atención psicológica y de manejo de emociones para los 51 profesores, directivos y los más de 1.000 estudiantes del plantel.

Otras instituciones: Confirmó que también se está brindando acompañamiento policial y psicológico en el colegio San Francisco de Asís y en el San Juan Bosco (Campo Valdés), donde se activó el «Código Fucsia» por presuntos casos de abuso sexual a estudiantes de primaria.

Acciones de la Policía y Fiscalía

El grupo de Infancia y Adolescencia y los investigadores criminales confirmaron que ya se realizó la inspección del lugar. Actualmente, avanzan en:

Recolección de elementos materiales probatorios (muestras de sangre y proyectiles incrustados en las paredes).

Recepción de denuncias («noticia criminal») por parte del rector y docentes víctimas de la agresión.

Análisis de los circuitos cerrados de televisión (CCTV) del colegio y zonas aledañas para judicializar formalmente a los dos delincuentes capturados por diversas conductas delictivas.