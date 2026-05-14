Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Cayó en Cartagena! Venezolana buscada en Perú por red transnacional de trata de personas

    La mujer venezolana tenía notificación Roja emitida por la sede central de INTERPOL: con falsas promesas persuadía a mujeres jóvenes para prostituirlas

    Publicado por: SoloDuque

    Mujer venezolana capturada en Cartagena por trata de personas: prostituía mujeres en Perú
    Venezolana capturada en Cartagena por trata de personas: prostituía mujeres en Perú
    ¡Cayó en Cartagena! Venezolana buscada en Perú por red transnacional de trata de personas

    Resumen: La mujer retenida quedó a disposición de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales y diplomáticos correspondientes para su extradición hacia territorio peruano, donde enfrentará un proceso penal por sus crímenes.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un contundente operativo contra las redes internacionales de crimen organizado, las autoridades colombianas lograron la ubicación y retención de una venzolana que era intensamente buscada en Sudamérica por los delitos de trata de personas y explotación sexual.

    La captura fue confirmada este jueves por el General William Oswaldo Rincón Zambrano, Director de la Policía Nacional, quien destacó la cooperación internacional para desarticular estas peligrosas estructuras.

    Venezolana con circular Roja

    El operativo se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, donde efectivos de la Policía Nacional de Colombia hicieron efectiva una Notificación Roja emitida por la sede central de INTERPOL.

    La mujer, de nacionalidad venezolana, era requerida de manera urgente por las autoridades judiciales de Perú. Según el expediente internacional, la capturada deberá responder ante la justicia peruana por graves cargos:

    Trata de personas.

    Explotación sexual.

    Delitos contra la dignidad humana.

    Lea también: Extraño caso de hombre baleado en Aranjuez: parrillero en su propia moto y la conductora huyó ¿lo entregó?

    El modus operandi: Falsas promesas y engaños

    Las investigaciones revelaron detalles escabrosos sobre cómo operaba esta red trasnacional. La mujer retenida cumplía un rol fundamental como “reclutadora” dentro de la organización criminal. Su método consistía en aprovecharse de la vulnerabilidad económica de sus víctimas utilizando el siguiente modus operandi:

    Captación: Persuadía a mujeres jóvenes tanto en Colombia como en Venezuela.

    El engaño: Les presentaba falsas y atractivas ofertas laborales, prometiéndoles estabilidad económica y un mejor futuro en el exterior.

    Traslado y sometimiento: Una vez las víctimas aceptaban y eran trasladadas hasta la ciudad de Lima (Perú), les retenían sus documentos y eran sometidas forzosamente a redes de explotación sexual.

    La mujer retenida quedó a disposición de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales y diplomáticos correspondientes para su extradición hacia territorio peruano, donde enfrentará un proceso penal por sus crímenes.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.