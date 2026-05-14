Venezolana capturada en Cartagena por trata de personas: prostituía mujeres en Perú

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La mujer retenida quedó a disposición de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales y diplomáticos correspondientes para su extradición hacia territorio peruano, donde enfrentará un proceso penal por sus crímenes.

¡Cayó en Cartagena! Venezolana buscada en Perú por red transnacional de trata de personas

Minuto30.com .- En un contundente operativo contra las redes internacionales de crimen organizado, las autoridades colombianas lograron la ubicación y retención de una venzolana que era intensamente buscada en Sudamérica por los delitos de trata de personas y explotación sexual.

La captura fue confirmada este jueves por el General William Oswaldo Rincón Zambrano, Director de la Policía Nacional, quien destacó la cooperación internacional para desarticular estas peligrosas estructuras.

Venezolana con circular Roja

El operativo se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, donde efectivos de la Policía Nacional de Colombia hicieron efectiva una Notificación Roja emitida por la sede central de INTERPOL.

La mujer, de nacionalidad venezolana, era requerida de manera urgente por las autoridades judiciales de Perú. Según el expediente internacional, la capturada deberá responder ante la justicia peruana por graves cargos:

Trata de personas.

Explotación sexual.

Delitos contra la dignidad humana.

Lea también: Extraño caso de hombre baleado en Aranjuez: parrillero en su propia moto y la conductora huyó ¿lo entregó?

El modus operandi: Falsas promesas y engaños

Las investigaciones revelaron detalles escabrosos sobre cómo operaba esta red trasnacional. La mujer retenida cumplía un rol fundamental como “reclutadora” dentro de la organización criminal. Su método consistía en aprovecharse de la vulnerabilidad económica de sus víctimas utilizando el siguiente modus operandi:

Captación: Persuadía a mujeres jóvenes tanto en Colombia como en Venezuela.

El engaño: Les presentaba falsas y atractivas ofertas laborales, prometiéndoles estabilidad económica y un mejor futuro en el exterior.

Traslado y sometimiento: Una vez las víctimas aceptaban y eran trasladadas hasta la ciudad de Lima (Perú), les retenían sus documentos y eran sometidas forzosamente a redes de explotación sexual.

La mujer retenida quedó a disposición de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales y diplomáticos correspondientes para su extradición hacia territorio peruano, donde enfrentará un proceso penal por sus crímenes.